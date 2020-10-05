يونايتد يعلن التعاقد رسميا مع مهاجم باريس سان جيرمان

أعلن نادي مانشستر يونايتد، مساء اليوم الإثنين، تعاقده مع صفقة مدوية، قبل انتهاء سوق الانتقالات الصيفية بساعة واحدة.

وقال مانشستر يونايتد في بيان على موقع الإلكتروني، إنه "سعيد للتعاقد مع المهاجم الأوروغوياني، إديسون كافاني، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي".

وحدد النادي الإنجليزي مدة التعاقد مع كافاني بعام واحد مع خيار التمديد لعام آخر.

استطاع كافاني أن يسجل 200 هدف مع ناديه السابق باريس، إذ أصبح الهداف التاريخي مع البي إس جي، كما حصد لقب كوبا أمريكا عام 2011 مع منتخب بلاده.