أهداف مباراة الزمالك وسموحة (2-1) في كأس مصر... فيديو

فاز نادي الزمالك على نظيره سموحة، بينتيجة (2-1)، في مباراة ماراثونية امتدت للوقت الإضافي في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

أحرز أهداف المباراة صلاح محسن لسموحة في الدقيقة 54، بعدها حصل الزمالك على ضربة جزاء أهدرها محمود علاء في الدقيقة 73.

تعادل إمام عاشور للزمالك في الدقيقة 81، لتمتد المباراة للوقت الإضافي، وهو ما أنهك الفريقين، لكن أحمد سيد زيزو قتل المباراة بهدف الفوز في الدقيقة 114 من تسديدة صاروخية.



وتعد هذه المرة الرابعة التي يقصي فيها الزمالك فريق سموحة من بطولة كأس مصر، حيث توج مرتين على حسابه في مسابقتي 2014 و2018، كما أقصى الفريق السكندري من نصف نهائي بطولة 2015.

الزمالك صعد بعد هذه المباراة المثيرة لدور الثمانية ببطولة كأس مصر، التي يحمل لقبها وسيواجه نادي مصر.