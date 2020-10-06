غضب واسع من ريهانا بعد إساءة للإسلام في عرض للملابس الداخلية... فيديو

أثارت المغنية والممثلة الأمريكية ريهانا موجة من الانتقادات وردود الفعل التي طالبتها بالاعتذار بعد دمجها لكلمات من أحاديث إسلامية في موسيقى عرض الملابس الداخلية.

واتهم المعلقون المطربة ريهانا بعدم احترام قيم الإسلام من خلال بث هذه الأحاديث الممزوجة على إيقاع أغنية، بحسب موقع "لوبس".

وبحسب الموقع، جرى العرض على إيقاع كلمات من أحاديث تتعلق بكلمات النبي محمد عن نهاية العالم ويوم القيامة. وطالب مستخدمو الشبكات الاجتماعية الغاضبون باعتذار من مغنية البوب.

rihanna is responsible for this even if she didn’t choose the music. she hired her team and she must’ve heard the songs beforehand and just because she’s rihanna doesn’t give her a free pass to disrespect a religion pic.twitter.com/V2oZErQhOg — Maria (@selenarules6) October 4, 2020

​ووصف الكثيرون عرض ريهانا للملابس الداخلية بأنه إساءة للإسلام وأصبحت ريهانا هدفا لانتقادات شديدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

Our religion is precious to us and you didn’t respect us , we want A sincere Apology and delete the hadith of the Prophet Muhammad @rihanna You owe an apology to us and our religion#Rihannaisoverparty pic.twitter.com/8VYFRKOk2f — َ (@90KIM_) October 5, 2020

​يعلق أحدهم: "إنه لأمر فظيع أن الفنانة التي ساهمت كثيرًا في تنوع علامتها التجارية تستهين بالدين وقيمه. يجب أن تعتذر".

Hey @SavageXFenty our religion is not an aesthetic, please stop using @coucou_chloe offensive track “Doom” as part of your lingerie shows. Incredibly painful to hear verses of the Holy Quran as a dance track. https://t.co/BHiBVSHjXE — Essexcabbage (@essexcabbage) October 4, 2020

​وعلق آخر: "ريهانا مسؤولة عن هذا حتى لو لم تختر الموسيقى. لقد وظفت فريقها ويجب أن تكون قد سمعت الأغاني مسبقًا، وكونها ريهانا فهذا لا يمنحها تصريحًا مجانيًا لعدم احترام دين".