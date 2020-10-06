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    ذئب كندي

    فقدان 7 ذئاب... بعد عاصفة كارثية ضربت مناطق من فرنسا

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    قال المكتب الفرنسي للتنوع البيولوجي (OFB) إن سبعة ذئاب كندية سوداء فقدت، اليوم الثلاثاء، بعد أن دمرت الفيضانات محيطها في حديقة للحياة البرية، جنوبي فرنسا، محذرا من أنها قد تموت جوعا إذا لم يتم العثور عليها قريبا.

    تركت حديقة ألفا للحياة البرية، في محمية ميركانتور الوطنية شمال مدينة نيس الفرنسية، تحت الأنقاض بعد أن اجتاحت الفيضانات جنوب شرقي فرنسا، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل.

    قام اثنان من عملاء المكتب الفرنسي للتنوع البيولوجي "OFB" وجراح بيطري بتفتيش المنطقة بطائرة هليكوبتر بعد أن تم الإبلاغ عن مشاهدة بعض الذئاب بالقرب من الحديقة حيث تم احتجازهم في الأسر.

    وصرح المدير الإقليمي لـ OFB إريك هانسن لوكالة "فرانس برس" أن الذئاب الهاربة لن تتمكن من البقاء على قيد الحياة بمفردها لأنها معتادة على الغذاء.

    وقال هانسن: "الأولوية هي العثور عليها والقبض عليها بمساعدة بندقية رشاش."

    الذئاب الكندية السوداء هي نوع فرعي كبير من الذئاب الرمادية، تزن حوالي 80 كغ.

    قال هانسن إن منطقة ميركانتور هي موطن للذئاب الرمادية التي تعيش في البرية، وأي مواجهة مع الذئاب الكندية السوداء يمكن أن تؤدي إلى تهجين.

    تم العثور على جثة أحد الذئاب القطبية الثلاثة في الحديقة بعد أن اجتاحت الفيضانات محيطها. وقال هانسن إن الاثنين الآخرين "ربما ماتوا أيضًا".

    وقال إنه تم إنقاذ حظيرة ثالثة من ثلاثة ذئاب رمادية في وسط أوروبا، وستصبح المنزل المؤقت للذئاب الكندية بمجرد العثور عليها.

    تضم حديقة ميركانتور الوطنية، التي تم إنشاؤها في عام 1979، 78 نوعًا من الثدييات وأكثر من 200 نوع من الطيور،فهي موطن لحوالي 50 ذئبًا إيطاليًا ، وهي من الأنواع المحمية، والتي هاجرت إلى هناك في التسعينيات.

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