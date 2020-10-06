تعكس صراعاتها النفسية والعاطفية... فنانة مصرية تستخدم أقراص الدواء في الرسم 

أفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الفنانة المصرية أمل صلاح (35 عاما) احتفظت ببعض متاع والدتها الراحلة للتغلب على حزنها، خاصة حقيبة مستشفى تحوي أقراص الدواء الذي كانت تُعالج به.

وكانت أمل صلاح كلما تنظر إلى أقراص دواء أمها، التي انتهى مفعول العديد منها، تشعر بغضب لفشل الدواء في إنقاذ حياة والدتها التي توفيت إثر إصابتها بالسرطان، فآثرت استخدام هذه الأقراص في شيء آخر مفيد بالنسبة إليها.

وأمسكت الفنانة المصرية بالأقراص وصممت بها لوحات ملونة تعكس صراعاتها النفسية والعاطفية. ومن بين لوحاتها صور للمغنية العالمية سيا، والمغنية الراحلة إيمي واينهاوس، المغنيتان اللتان كانت أمل تستمع لأغانيهما في محاولة للتعافي من حزنها.

ومن بين اللوحات الأخرى، المعلق كثير منها في أنحاء بيتها، لوحات بالإنجليزية مكتوب عليها "مقاومة" و"متمردة" و"ما هو عقارك؟". وأبدعت أمل بعض اللوحات من النشرات التي تكون داخل عبوات الأدوية.

يشار إلى أن الفنانة المصرية، أمل صلاح، حاصلة على بكالوريوس الهندسة المعمارية، وتدير استوديو تصميم تستخدم فيه مواد مختلفة ووسائط إعلامية لإنتاج أعمال فنية للمنازل وأماكن العمل.