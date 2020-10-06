ميسي يحصد أول جائزة الموسم الجاري

بدأ الأرجنتيني ليونيل ميسي، مبكرا في حصد الجوائز الشخصية، خلال الموسم الجاري، مع فريقه برشلونة الإسباني.

ميسي المتوج بالكرة الذهبية 6 مرات، فاز بجائزة أفضل هدف عن شهر سبتمبر/أيلول المنصرم في النادي الكتالوني.

هدف ميسي خلال المباراة الودية التي جمعت برشلونة وجيرونا، بملعب يوهان كرويف، حصد الجائزة بعد تصويت المشجعين عبر الموقع الرسمي للبارسا.

🚨 Leo #Messi has been crowned the winner of the @FBS_news Goal Of The Month for September! 👑 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 6, 2020

تفوق هدف ميسي على هدفي منافسه الصاعد أنسو فاتي في لقاء فياريال، وهدف البرازيلي كوتينيو مباراة جيرونا الودية.

Leo Messi's goal against Girona was one thing of beauty, right foot strike in the top right corner from outside the box🔥



pic.twitter.com/Lb356ufZFQ — infosfcb (@infosfcb) September 18, 2020

وخاض برشلونة 4 مباريات خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، منها 3 مباريات ودية ضد ناستيك تاراغونا وجيرونا وإلتشي، بالإضافة لمباراة في الليجا ضد فياريال.