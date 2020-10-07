وفاة عازف الجيتار الشهير إيدي فان هالين عن 65 عاما

توفي عازف الجيتار الشهير إيدي فان هالين بمرض السرطان، يوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 65 عاما.

وظهرت فرقته لموسيقى الهارد روك في لوس أنجليس في أوائل السبعينيات، لتتربع على عرش موسيقى الروك آند رول لعشر سنوات.

وأعلن الوفاة فولفجانغ نجل فان هالين (29 عاما)، الذي انضم إلى الفرقة، التي اشتهرت بأغنيات مثل "جامب" و"إينت توكين باوت لاف".

وقال فولفجانغ فان هالين على تويتر، "لا أستطيع تصديق أن علي أن أكتب هذا لكن والدي، إدوارد لودفيك فان هالين، خسر معركته الطويلة والمضنية مع مرض السرطان هذا الصباح".

ولم يكشف ممثلون عن إيدي فان هالين تفاصيل وفاته. وذكرت مجلة بيبول أن العازف والمؤلف الموسيقي توفي في مستشفى بمنطقة لوس أنجليس وكانت زوجته جيني وابنه وأفراد آخرون من العائلة بجواره.

ووضع عشاق فنه زهورا على نجمته في ممر الشهرة بهوليوود.

ولد إيدي فان هالين في أمستردام في 26 يناير/ كانون الثاني 1955، ودرس البيانو الكلاسيكي بعد انتقاله إلى ضاحية باسادينا في لوس أنجليس مع عائلته في الستينيات.

وبعد التحول إلى الجيتار، شكل هو وشقيقه الأكبر أليكس فرقا موسيقية، أصبحت في نهاية المطاف فرقة فان هالين في السبعينيات.