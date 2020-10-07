يقوي المناعة ويحمي القلب... 9 فوائد مهمة للرمان

يعتبر الرمان أحد الفواكه الهامة لما يحتويه على خصائص مضادة للأكسدة والفيروسات، بالإضافة إلى أنه مصدر غني بالفيتامينات.

ويحتوي الرمان على مضادات أكسدة أكثر بثلاث مرات من تلك الموجودة في الشاي الأخضر، بالإضافة لاحتوائه على مركبات نباتية مفيدة للجسم.

نشر موقع Health Line الطبي، عددا من الفوائد الهامة للرمان، وهي:

1-فوائد الرمان في خفض ضغط الدم: تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان في تقليل ضغط الدم المرتفع، ما يساعد في المحافظة على وظيفة الشرايين والقلب بشكل جيد.

2-فوائد الرمان للقلب: يعمل الرمان على تخفيض مستوى الكوليسترول، كما ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، لأنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة، تساعد على منع تراكم الصفائح الدموية وتخفيف ضغط الدم.

3-فوائد الرمان المضادة للالتهاب المزمن: حيث تكتسب حبات الرمان لونها الأحمر من مركبات البوليفينول المضادة للأكسدة والتي يمكن أن تساعد في التخلص من الجذور الحرة مما يؤدي لمنع تلف الخلايا والتخفيف من الالتهاب المزمن الذي يشمل كلا من أمراض القلب والسرطان والسكري.

كما يحتوي على مواد مثل مركبات الفلافونويد والأنثوسيانين وحمض البونيك والإيلاجيتانين ومكونات أخرى لها خصائص مضادة للفيروسات، وخافضة للضغط، ومضادة للالتهابات.

4-فوائد الرمان للبشرة: الرمان يحتوي على مركبات معينة تمنع الإنزيمات من تكسير الكولاجين، الذي يعمل على منح البشرة النعومة والإشراق.

إضافة لأنه يساعد على نمو الخلايا الليفية (وهي في الأساس الخلايا التي تنتج الإيلاستين والكولاجين)، وتضمن بقاء البشرة ناعمة ونضرة.

كما يعد الرمان مصدرا غنيا بفيتامين C، الذي أثبتت الأبحاث فاعليته في علاج البشرة الباهتة والجافة.

إضافة لاحتوائه على خصائص مضادة للشيخوخة، إذ يساعد الزيت من البذور الموجودة في الفاكهة الحمراء على تقوية الطبقة الخارجية من الجلد، ما يقلل أو يؤخر ظهور التجاعيد.

5-فوائد الرمان للتنحيف: يعتبر من الفواكه الغنية بالألياف والقليلة بالسعرات الحرارية.

6-فوائد الرمان في محاربة الاكتئاب: يعد من الفواكه المضادة للاكتئاب، بفضل المركبات النباتية القوية الموجودة فيه، والتي تؤثر إيجاباً على الدماغ وتخفض مشاعر اليأس والاكتئاب.

7-فوائد الرمان للحمل: يحتوي الرمان على كمية كبيرة من الحديد، وهو ما يساعد الحامل على تعويض الحامل ومنع نقص الفيتامين للأم والطفل خلال فترة الحمل.

8-فوائد الرمان للشعر: يساعد شرب عصير الرمان في تقوية بصيلات الشعر، ويحتوي زيت بذور الرمان على حمض البونيك، الذي يجعل الشعر قويا وصحيا، كما أنه يُحسّن الدورة الدموية في فروة الرأس، وبالتالي يحفز نمو الشعر.

9-فوائد قشر الرمان: تناول كوب من ماء منقوع قشر الرمان لمدة 3 أيام بالأسبوع يساعد على وقف النزيف في الأمعاء، وتعزيز عمل بطانتها، بفضل محتواه من بعض المعادن كالبوتاسيوم والمغنيسيوم والمواد الدباغية (Tannins)، وبالتالي فهو يساعد في الوقاية من الإسهال وعلاجه.

كما ويقضي قشر الرمان على الطفيليات والديدان التي قد تكون داخل الأمعاء، ويساهم في تعزيز صحة القولون والوقاية من البواسير.