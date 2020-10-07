ضبط شابة بريطانية خلال محاولتها تهريب مبالغ نقدية طائلة إلى الإمارات

قالت خدمة الحدود البريطانية، إن امرأة بريطانية تم القبض عليها وهي تحمل خمس حقائب بداخلها أموال نقدية في مطار هيثرو اتهمت بغسل الأموال.

وجاء في بيان خدمة الحدود البريطانية، تم اعتقال تارا خانلون البالغة من العمر 30 عاما على متن رحلة متجهة إلى دبي، في المبنى الثاني بالمطار. يوم 3 أكتوبر / تشرين الأول الجاري.

وبعد تفتيش خمس من حقائبها ووجدوا نقودًا يبلغ مجموعها 1.9 مليون جنيه إسترليني. وهذه أكبر كمية اكتشفها حرس الحدود في عام 2020.

وتم اعتقال هانلون، وأحيلت قضيتها إلى الوكالة الوطنية للجرائم الخطيرة للتحقيق.

من جانبه قال كريس فيلب، وزير شؤون الهجرة والمحاكم: تعد هذه أكبر عملية مصادرة نقدية فردية على الحدود حتى الآن في عام 2020 وأنا سعيد بجهود ضباط قوة الحدود.

Tara Hanlon, 30, was stopped at the airport’s Terminal 2 at around 8pm on Saturday 3 October before attempting to board a flight to Dubai. Officers searched five suitcases and found cash totalling £1...https://t.co/tX5EtBqRsN — Spotile (@spotile) October 7, 2020

ومثلت هانلون لاحقًا أمام المحكمة في ليدز ، حيث وجهت إليها، يوم الاثنين 5 أكتوبر / تشرين الأول، تهمة غسيل الأموال وتم احتجازها. ومن المقرر عقد الجلسة التالية في القضية يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، في حين أفرج عن المعتقل الثاني بكفالة على ذمة التحقيق.