في قصر باكنغهام... زيلينسكي يلتقي الأمير وليام وكيت ميدلتون

استقبل دوق ودوقة كامبريدج اليوم الأربعاء في قصر باكنغهام رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي الذي يقوم بزيارة إلى لندن وزوجته يلينا.

وعلق زيلينسكي على الاجتماع قائلا إن "الاتصالات البشرية هي دائما الأهم بالنسبة للدول".

People-to-people contacts are always most important for countries. Friendly meeting and conversation with @KensingtonRoyal at Buckingham Palace. 🇺🇦 and 🇬🇧 have a shared vision on a broad range of issues. Looking forward to fruitful cooperation and successful projects together! pic.twitter.com/ifCLDTpHzS — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 7, 2020

وكتب رئيس الدولة على "تويتر": "تشترك أوكرانيا والمملكة المتحدة في رؤية حول العديد من القضايا، أمامنا تعاون مثمر ومشاريع ناجحة".

كما أوردت سابقًا "يفروبيسكايا برافدا" ، خلال زيارة رئيس أوكرانيا لبريطانيا، سيوقعون أيضًا مذكرة بشأن بناء قوارب الصواريخ في أوكرانيا حيث أنه لا توجد سفن من هذا النوع في أوكرانيا الآن على الإطلاق، رغم أنها الحلقة الرئيسية التي يمكن أن توفر مقاومة للهجوم المزعوم للمعتدي من البحر.

ومن المتوقع أيضًا أن تقدم المملكة المتحدة 5 ملايين جنيه إسترليني إضافية كمساعدات إنسانية لأوكرانيا لمساعدة النازحين والمجتمعات في دونباس.

وقالت الخدمة الصحفية للأمير وليام وزوجته كيت على تويتر "اليوم ، عقد دوق ودوقة كامبريدج اجتماعا رسميا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والسيدة الأولى إيلينا زيلينسكايا في قصر باكنغهام".

Людські контакти завжди найважливіші для країн. Дружня зустріч і розмова з @KensingtonRoyal у Букінгемському палаці. 🇺🇦 та 🇬🇧 розділяють бачення щодо багатьох питань. Попереду – плідна співпраця та успішні проекти. pic.twitter.com/psqR6zwuzW — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 7, 2020

الرسالة مصحوبة بأعلام رموز تعبيرية لدولتين.

تُظهر الصورة الرسمية محادثة غير رسمية بين زوجين يجلسان مقابل بعضهما البعض على الأرائك. كل أربعة منهم يضحكون. اختارت دوقة كامبريدج فستانًا أزرقًا للجمهور ، إيلينا زيلينسكايا ، مصورة من الخلف ، مرتدية اللون الأبيض.

The Duke & Duchess of Cambridge held an audience today with President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine and First Lady Olena Zelenska, at Buckingham Palace.



📸: @KensingtonRoyal #dukeofcambridge #duchessofcambridge #Ukraine #diplomaticpower pic.twitter.com/HzHV0fYwhq — The Rumble Online (@theRumble9) October 7, 2020

كان الاجتماع مغلقًا أمام الصحافة، وكذلك معظم أحداث زيلينسكي في لندن. كما أوضحت وكالة ريا نوفوستي في السفارة الأوكرانية، فإن هذا يرجع في المقام الأول إلى القيود المفروضة فيما يتعلق بوباء الفيروس التاجي. ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ومن المقرر أيضًا عقد اجتماعات مع رئيس مجلس العموم ليندسي هويل، وعمدة مدينة لندن وليام راسل، وزيارة بورصة لندن، ولقاء مستثمرين بريطانيين. وكما أبلغت وزارة الخارجية البريطانية وكالة ريا نوفوستي ، فإن رئيس الدائرة، دومينيك راب، سيلتقي يوم الأربعاء مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا.