بالفيديو.. سعوديتان تفتحتان أول مطعم نسائي بالكامل في المملكة

افتتحت مواطنة سعودية وشقيتها، أول مطعم نسائي بالكامل في المملكة العربية السعودية.

وذكرت شبكة "العربية" أن الشقيقتين افتتحتا المطعم في مدينة رفحاء، ويقتصر زوراه على النساء فقط.

وصرحت ثريا الشمري، أن حبها للطبخ كان هو السبب الرئيس في تجاوز بعض الصعوبات التي واجهت الفكرة في مراحلها الأولى، مشيرة إلى أن العمل في المطعم يقتصر عليها برفقة شقيقتها فوزية.

وتابعت "نهتم بتقديم الطعام بشكل جميل وجذاب، ونقدم أطعمة مختلفة كما أننا حرصنا على اختيار ديكور مميز للمطعم".