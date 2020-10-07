"بعد مسحتين"... إبراهيموفيتش يفشل في اختبار كورونا

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأربعاء، عن فشل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في التعافي من الإصابة من فيروس كورونا المستجد.

كان ميلان أعلن عن إصابة إبراهيموفيتش يوم الخميس 24 سبتمبر/أيلول المنصرم، وبعد مرور أكثر من 14 يوما مازال اللاعب مصابا.

غاب إبراهيموفيتش عن 4 مباريات مع ميلان حتى الآن في الدوري الإيطالي والدوري الأوروبي، وفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو".

وأكد التقرير الإيطالي أن نتيجة اللاعب السويدي مازالت إيجابية بعد مسحتين متتاليتين، ورغم ذلك لم تظهر عليه أي أعراض حتى الآن.

ويواصل إبراهيموفيتش أداء تدريبات فردية أثناء العزل الصحي في المنزل، من العودة إلى التدريبات الجماعية، من أجل اللحاق بديربي الغضب في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.