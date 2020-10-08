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    سرداب الشيخ عدي بن مسافر في مجمع معبد لالش في كردستان العراق.

    الفن كأداة تعاف... للناجين من الإبادة الجماعية الأيزيدية

    © Sputnik . Дмитрий Виноградов
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    النساء والفتيات الأيزيديات قد تم اختطافهن وبيعهن كعبيد، واحتجزن في الأسر لأشهر أو حتى سنوات. تعرض العديد منهن للسجن والتعذيب والاغتصاب الممنهج، وذلك كجزء من حملة اضطهاد اعتبرتها الأمم المتحدة جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية، ومن الإجراءات علاجهن بالفن، فهو شكل من أشكال الاتصال لمواجهة العنف والسلوك الذي لا يوصف والذي يكون أمرا فظيعا للغاية بحيث لا يمكن نطقه بصوت عال.

    يمكن للصحة والفن أن يتداخلان بقوة، ونحن نعتقد اعتقادا راسخا أنه من خلال قوة الفن يمكننا دعم الشفاء، وعزاء المجتمع والأمل في المستقبل، وقد عبر عن هذا الرأي السيد فادي جميل، رئيس مجمع جميل الدولي، عندما ترأس نقاشًا خاصًا لـ "UN75" حول قوة الشفاء للفن بعد الصدمات والصراع الشهر الماضي. تم عقد الندوة عبر الإنترنت مع التركيز بشكل خاص على دراسة حالة تتعلق بالشعب الأيزيدي في كردستان العراق، الذين كانوا ضحايا الإبادة الجماعية التي ارتكبها داعش في عام 2014، والتي أدت فعليًا إلى نفي الأيزيديين الناجين.

    وصف الدكتور ماهر نواف، مدير "Yazda UK" وعضو مجلس إدارة يازدا العالمية، بعض الأعمال التي يتم القيام بها لمساعدة الأيزيديين.

    وقال: "آلاف الأطفال الإيزيديين الذين تم تجنيدهم في معسكرات تدريب (داعش) وغسل المخ عولجوا وأعيد تعليمهم في تراث ولغة وتاريخ الإيزيديين". "إن إشراكهم في الأنشطة الفنية أدى إلى تحسن كبير في حالتهم العقلية وسلوكهم".

    ورأت الفنانة الإنجليزية هانا روز توماس بنفسها كيف يمكن للفن أن يساعد الأشخاص المصابين بصدمات نفسية للتعبير عن معاناتهم بطريقة لا تكون ممكنة دائمًا من خلال الكلمات. وتحدثت بذلك إلى عرب نيوز بعد الندوة عبر الإنترنت لمناقشة عملها مع النساء الأيزيديات.

    قالت توماس لصحيفة عرب نيوز: "يجب أن يشعر الناجون من العنف بأنهم أشخاص مرة أخرى وأن يكون لهم صوت (بعد التجربة) مثل هذا الشعور العميق بالعجز". "كان الفن وسيلة بالنسبة لي للشفاء والخروج من تجربتي الخاصة باضطراب ما بعد الصدمة والاعتداء الجنسي. لقد كان جزءًا أساسيًا من رحلتي لدرجة جعلني أرغب في القيام بهذا النوع من المشاريع لمساعدة النساء الأخريات ومنحهن صوتًا. تجربتي الخاصة لا تُقارن بما مرت به النساء (الإيزيديات) لكنها تساعدني في الحصول على بعض الإحساس بفهم التأثير العاطفي ".

    وفي عام 2017 ، سافرت توماس إلى دهوك في شمال العراق مع أخصائية علم النفس الإكلينيكي سارة ويتاكر هاو من أجل مشروع فني مع النساء الأيزيديات اللائي هربن من أسر داعش.

    بهدف استخدام الفن كأداة للدعوة للشفاء، رسمت توماس صورًا لبعض النساء اللاتي قابلتهن هناك  والتي عرضت منذ ذلك الحين في المملكة المتحدة. قررت أن أرسم النساء بأسلوب اللوحات الأيقونية، ورقة الذهب تنقل قيمتها المقدسة على الرغم من كل ما عانوه على يد (داعش).

    ففي وسائل الإعلام الغربية، كان السرد السائد حول عبيد الجنس وأردت أن أعرض القصص التي أرادت النساء توصيلها من خلال عدسة مختلفة، عندما نرى هؤلاء النساء أمهات وبنات، يمكننا التواصل أكثر مع قصصهن، كنت أرغب في إظهارهم في اللوحات كناجين "وليس ضحايا".

    "لقد أذهلتني صمود هؤلاء النساء وتصميمهن على البقاء وكيف يهتمن ويدعمن بعضهن البعض، إن قوة الروح البشرية للتغلب على مثل هذه التجارب المروعة تجعلني مليئة بالأمل".

    وقدمت توماس أيضًا دروسًا في الفنون النسائية، تم عرض صورهم الذاتية جنبًا إلى جنب مع لوحاتها الخاصة بهم. تذكرت توماس كيف وصفت امرأة أيزيدية تدعى باس، صورتها الذاتية ، التي تم تعيينها في وقت داعش والتي فصلتها عن ابنتها البالغة من العمر ست سنوات.

    وقالت المرأة الأزيدية باس لتوماس عن ابنتها عندما انتزعتها داعش منها: "لقد أخرجوا يديها من يدي، ووضعوها في أيدي العدو ... كل يوم وليلة أتخيل ما يفعله داعش بها ". هربت باس ولكن ابنتها لم تفعل.

    وسمعت توماس العديد من هذه القصص المأساوية خلال فترة وجودها في دهوك. "التجربة التي لا يمكن تصورها لانفصال أم عن ابنتها، ألم عدم معرفة ما إذا كانوا سيرون أطفالهم مرة أخرى، أو ما يحدث لهم على يد داعش، فهذه الكوابيس تبقيهم مستيقظين.

    "كانت عملية الرسم معًا وسيلة لبناء الثقة، كانت الفكرة إنشاء مساحة آمنة للنساء لمشاركة قصصهن".

    بالنسبة للناجين من انتهاكات حقوق الإنسان، فإن اللغة اللفظية اليومية غير كافية للتعبير عن مدى الصدمة وعمق المشاعر التي عانوا منها وكان يمكن للفنون أن تمنحهم شكلاً جديدًا من أشكال الاتصال لمواجهة العنف والسلوك الذي لا يوصف والذي يكون أمرًا فظيعًا للغاية بحيث لا يمكن نطقه بصوت عال.

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