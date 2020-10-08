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    طفل سوري أثناء توقيع الكشف الطبي عليه في مستشفى الأكاديمية الطبية العسكرية في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية

    أول سعودي... يحصل على لقب رئيس الجمعية العالمية لجراحة القلب للأطفال وجراحات القلب الخلقية

    © Sputnik . Alexey Danichev
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    الطبيب زهير الهليس بروفيسور واستشاري في مجال جراحة قلب الأطفال، بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وهو مصنف الأول عالميًا في جراحة قلب الأطفال من الممارسين حالياً.

    حصل الطبيب، زهير الهليس، كبير استشاري جراحة القلب بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض على لقب "رئيس الجمعية العالمية لجراحة القلب للأطفال وجراحات القلب الخلقية" وذلك من خلال ما تداوله نشطاء على موقع "تويتر".

    يذكر أن الطبيب الهليس حائز على جائزة "تكريم" للإبداع العلمي والتكنولوجي لعام 2017، بفضل جميع الإنجازات العلمية والطبية التي حققها. كرم الدكتور الهليس من بين تسعة من المكرمين في العديد من المجالات خلال حفل ضخم أقيم مؤخرا ضمن فعاليات حفل "تكريم" لتوزيع جوائز الإنجازات العربية في العاصمة الأردنية، عَمَّان في 25 نوفمبر 2017، وحضر الحفل شخصيات عربية من جميع أنحاء المنطقة بحضور جلالة الملكة نور الحسين وأعضاء العائلة الملكية الأردنية.

    وتهدف مبادرة "تكريم" للإنجازات العربية التي أسسها السيد ريكاردو كرم إلى تسليط الضوء على شخصيات عربية أبدعت فيما حققته من إنجازات في مجالات الثقافة والتعليم والعلوم البيئية والعمل الإنساني فضلًا عن التطوير الاجتماعي والسياسي.

    وتعد جائزة "تكريم" واحدة من بين العديد من الجوائز التي حصل عليها دكتور/ زهير الهليس مثل جائزة العالم المتميز من شركة المراعي عام 2003، ووسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى وتسلمها من الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز في 2008، وجائزة المفتاحة التي سلمها  له الملك صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير في 2009، وجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للشخصيات المتميزة في العالم العربي عام 2014، وجائزة الماسة للشؤون الطبية والسريرية في مجال الأبحاث من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في 2015. هذا وقد نال الدكتور زهير الهليس أيضًا شهادة فخرية عليا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في تخصص جراحة القلب والأوعية الدموية في 2016.

    ويعد الدكتور زهير الهليس أحد أبرز جراحي القلب الرائدين في العالم العربي، ومن الجدير بالذكر أنه أجرى أكثر من 20 ألف عملية قلب كبرى على المرضى البالغين والأطفال. ويظل شغفه الدائم هو خدمة الأطفال الذين يعانون من مشاكل في القلب، ولا سيما الذين ينتمون إلى أسر فقيرة. ويركز دكتور زهير الهليس حاليا على مدى حدوث تأثيرات عيوب القلب الخلقية ونتائجها في المملكة العربية السعودية.

    وتفوق شهرته في مساعدة الفقراء والمحتاجين على شهرة يديه فائقتي المهارة. هذا وتتركز معظم أنشطته المهنية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، حيث ساعد في إنشاء قسم أمراض القلب والأوعية الدموية. وقد تطور المركز خلال فترة عمله مديرًا له إلى معهد الملك فيصل للقلب (والمعروف الآن بمركز القلب) وهو المركز الرائد لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية في المنطقة، كما عين دكتور زهير الهليس أستاذًا مساعدًا في كلية الطب بجامعة الفيصل والجامعة الأمريكية في بيروت.

    أذاع دكتور زهير الهليس بثا مباشرا لعمليات جراحة القلب من غرفة العمليات للجمهور في الندوات الوطنية والدولية التي شارك فيها. هذا ويترأس سيادته العديد من مجالس التحرير لأبرز المنشورات البحثية الخاضعة لمراجعة الأقران في مجال أمراض وجراحة القلب، وهو أحد مؤسسي المجلة العالمية لجراحة القلب للأطفال وأمراض القلب الخلقية.

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