معلومات عن الشاعرة جلوك الفائزة بـ"نوبل للآداب"

منحت الأكاديمية السويدية، اليوم الخميس، جائزة نوبل في الآداب للشاعرة الأمريكية، لويز إليزابيث جلوك.

بهذا الإعلان تعتبر جلوك هي المرأة السادسة عشرة التي تفوز بجائزة نوبل في الآداب، وفقا لصحيفة "الغارديان".

حازت جلوك على العديد من الجوائز المرموقة، منها ميدالية العلوم الإنسانية الوطنية، وجائزة بوليتزر، وجائزة الكتاب الوطنية، وجائزة دائرة نقاد الكتاب الوطنية، وجائزة بولينجن.

تبلغ من العمر 77 عاما، حيث ولدت جلوك في 22 أبريل/ نيسان 1943، في ولاية نيويورك.

تعمل كاتبة مقيمة في جامعة ييلو، وتعيش حاليا في كامبريدج في المملكة المتحدة.

أعمالها تشتهر بذاتيتها وعاطفيتها، وتركز فيها على التعبيرات الصريحة والمواضيع الحيوية.

تستعين في الكثير من الكتابات بالأسطورة أو التاريخ أو الطبيعة للتأمل في التجارب الشخصية والحياة الحديثة.

كانت تعاني من فقدان الشهية العصبي، أثناء تواجدها في المدرسة الثانوية وتغلبت لاحقًا على المرض.

The American poet Louise Glück – awarded this year’s #NobelPrize in Literature – was born 1943 in New York and lives in Cambridge, Massachusetts. Apart from her writing she is a professor of English at Yale University, New Haven, Connecticut. Learn more: https://t.co/P3I8RhCeKh — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2020

أخذت دروسًا في كلية سارة لورانس وجامعة كولومبيا، ورغم ذلك لم تحصل على درجة علمية.

عملت في الأوساط الأكاديمية كمعلمة للشعر في العديد من المؤسسات، بالإضافة إلى مسيرتها المهنية كمؤلفة.