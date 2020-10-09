"الحلزون اللبناني" على موائد المطاعم في موسكو

بدأ فريق من المزارعين في إقليم ستافروبول الروسي مشروعا تجريبيا لزراعة المحار الفاخر، حيث قاموا بشراء طنين من حلزون العنب المتوسطي من لبنان .

أفادت إدارة سياسة المعلومات في إقليم ستافروبول، بأن هذه القواقع ستتم زراعتها في بيئة مخصصة لذلك وسيصل حجم مساحتها لـ500 متر مربع، تسمح معداتها بالحفاظ على درجة حرارة هواء ثابتة تتراوح بين 15 و 16 درجة.

وأوضحت الإدارة الإقليمية أن "الحلزون اللبناني من الأنواع الانتقائية المفضلة في أوروبا، وتتميز لحومه بأنها الأفضل. كما يباع هذا النوع من الحلزون أسرع من غيره بثلاث مرات. وقد تم الحصول على تقنية خاصة لزراعتها في قبرص".

في العام الماضي، تمكن المزارعون بالفعل من الحصول على أكثر من 6 أطنان من اللحوم أو حوالي 350 ألف حلزون من الأنواع المحلية في نفس الظروف. هذا وتضم المزرعة الآن بيتين زجاجيين بمساحة 500 متر مربع وتخطط لمضاعفة مساحة الإنتاج من خلال إنشاء ورشة لمعالجة وتخزين المنتجات.

وأضافت الإدارة الإقليمية، أن الانتاج الأولي يتم توريده بالفعل للمطاعم في منطقة العاصمة، حيث يزداد الطلب على الأطعمة الشهية. الآن يتم بيع جميع منتجات المزرعة بالكامل في موسكو ومنطقة موسكو، وتشمل الخطط التسليم إلى إقليم كراسنودار ونوفوسيبيرسك.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط المزرعة لبيع منبت لأمهات الحلزون، كما وتتعاون أيضا مع معهد بياتيغورسك الطبي والصيدلاني في تطوير معدات متخصصة للحصول على مخاط الحلزون لاحتياجات الطب التجميلي.