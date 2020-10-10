بتكلفة 27 مليون دولار.. لبنانية تقيم حفل عيد ميلاد استثنائي

أقامت مليارديرة لبنانية حفل عيد ميلادها بتكلفة مبالغ فيها، حيث وصلت إلى نحو 27 مليون دولار.

وقال موفع قناة "العربية" إن المليارديرة التي لم تذكر أي وسيلة إعلام اسمها، أحيت قبل أيام احتفالا فلكي التكاليف لمناسبة عيد ميلادها الأربعين، أقامته في قصرها بمنتجع Mijas في مقاطعة Malaga بجنوب إسبانيا.

وظهرت صاحبة عيد الميلاد بفستان مرصع بجواهر متنوعة، قيمته وحده أكثر من 25 مليون دولار، وضم الحفل 10 أفراد من عائلتها وأصدقائها المقربين.

وتفرع عن هذا الحفل الاستثنائي 20 حفلا آخرا، أقيموا عبر الفيديو في وقت واحد وفي دول عدة حول العالم، منها 3 في دبي و2 في كل من لندن ولوس أنجلوس وهونغ كونغ والكويت والدوحة، إضافة إلى حفل واحد في كل من باريس وطوكيو وموسكو، حضرها 150 من أصدقائها ومعارفها ومدعويهم، وجميعهم تلقوا منها هدايا فخمة، إضافة إلى دفعها 20 ألف دولار كلفة كل حفل متفرع.

حفل عيد ميلاد لمليونيرة لبنانية كلفها 27 مليون دولارhttps://t.co/9NIRIxXC2M pic.twitter.com/1H6QNR2bXH — Johinanews.com (@Johinanewscom) October 10, 2020

وتلقى كل من تمت دعوته إلى الحفلات المتفرعة، كما في الحفل الأساسي في إسبانيا، حزمة هدايا قيمتها 5000 دولار، منها مجموعة أقلام رصاص، من إنتاج لويس فيتون، سعرها 1600 دولار، ومشروبات بقيمة 600 دولار، إضافة إلى زوج من بنطلونات جينز ماركة Graysey X McQueen البالغ سعرهما 650 دولاراً، مع كمامة للوجه، صنعها Louis Vuitton من جلد تم تدويره، إلى جانب محفظة جلدية قيمتها 85 جنيها إسترلينيا ذهبا، مع علب كافيار وغسول للوجه وكريم ومصل ماركة AMRA للعناية بالبشرة.

أما نجم الحفل، فكان الفستان الذي صممته منظمة الحفل، وهي البريطانية Debbie Wingham البالغة 38 سنة، والمستوحى من عباية شرق أوسطية، وظهر مرصعا بكوكتيل من المجوهرات، بينها 15 حبة ماس زهري اللون، تتراوح أحجامها من قيراط ونصف القيراط إلى 4 قيراط.

وتزين الفستان أيضا بـ 20 ماسة سوداء عيار 3 قيراط، إضافة إلى ماسة بيضاء عيار 10 قيراط، وماسة ماسة واحدة أقل بقليل من 3 قيراط، مع 6 ماسات صفراء عيار قيراط ونصف، إلى جانب 4000 ماسة صغيرة، ولؤلؤة من المياه العذبة.