5 أطعمة تعطي فيتامينا يقوي القلب

هناك العديد من العناصر الغذائية الأساسية والفيتامينات التي تعزز الصحة العامة للجسم، بما فيها فيتامين (ك) الذي يؤدي دورا جوهريا في الحفاظ على صحة الجسم قوية ومثالية.

يحافظ فيتامين (ك) على صحة العظام، ويعزز التئام الجروح وهو مفيد جدا لصحة القلب، وهو عنصر غذائي قابل للذوبان في الدهون، بحسب ما نشره موقع "ذا هيلث سايت".

ويحتاج الجسم هذا العنصر الغذائي لأداء العديد من الوظائف الهامة في الجسم، كما أن تناوله بانتظام يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

هناك العديد من الأطعمة التي تعد مصدرا أساسيا غنيا بفيتامين (ك)، وخاصة الخضر الورقية.

إليك أبرز الأطعمة التي يجب إضافتها إلى النظام الغذائي اليومي لضمان الحصول على هذا الفيتامين بالإضافة إلى العناصر الغذائية الأخرى التي تساعدك في الحفاظ على الصحة العامة وتعزيزها:

السبانخ: غذاء منخفض الكوليسترول وغني جدا بفيتامين (ك)، كما أنه غني بالألياف الغذائية وفيتامين (أ) وفيتامين سي والحديد، لذا من الضروري جدا تضمينه في النظام الغذائي.

الملفوف: يحتوي الملفوف على أكثر من 50 في المئة من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين (ك)، كما أنه مصدر غني بالألياف والبروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية.

البروكلي: هذا أيضا مصدرا غنيا بهذه المغذيات، كما يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي تعزز الصحة العامة للجسم.

الأسماك: قلة قليلة من الناس يعرفون أن الأسماك مصدرا جيدا لفيتامين (ك)، عليك إضافة هذا الصنف إلى نظامك الغذائي اليومي نظرا لفوائده المذهلة التي يقدمها للجسم.

الكيوي: الكيوي مصدرا غنيا جدا بفيتامين (ك)، علاوة على ذلك، فهو أيضا مصدرا غنيا بالفيتامينات أ، ب 12، ب 6، هـ، الحديد، الكالسيوم والبوتاسيوم.