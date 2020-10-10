مرتضى منصور يقيم دعوى قضائية لوقف قرار عزله

حرك رئيس نادى الزمالك المصري دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لوقف قرار اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات وانتخاب رئيس جديد للنادى.

وقال موقع "مبتدا" إن الدعوى التي حركها منصور، اختصمت وزير الشباب والرياضة المصري والمدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت فى 4 أكتوبر الجارى، منع رئيس نادى الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أى نشاط رياضى، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لرئيس بديل له.

وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك 100 ألف جنيه مصرى (نحو 6400 دولار أمريكى) بعد التحقيق فى شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، يتضررون جميعهم من قيام رئيس الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التى يمثلونها، مستخدما فى ذلك قناة الزمالك الفضائية.

في السياق ذاته، أبلغ مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعزل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وأرسل اتحاد الكرة المصري، خطابا رسميا لـ"فيفا" بالعقوبات التى أصدرتها اللجنة الأولمبية ضد مرتضى منصور، والخاصة بإيقافه 4 سنوات، بناء على الشكاوى المقدمة ضده من بعض الاتحادات والأندية وعلى رأسها اتحاد الكرة والأهلي واتحاد اليد واللجنة الأولمبية.