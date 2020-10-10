أصغر فائزة باللقب منذ 1992... شيانتيك البولندية تفوز ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس... فيديو

وبحسب "رويترز" أصبحت شيانتيك أول لاعبة بولندية تحرز لقبا في البطولات الأربع الكبرى عندما هزمت الأمريكية المصنفة الرابعة صوفيا كينين 6-4 و6-1 في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم السبت.

ولم تخسر اللاعبة البالغ عمرها 19 عاما أي مجموعة في البطولة المقامة على ملاعب رملية، لتصبح أصغر فائزة باللقب منذ أن رفعت مونيكا سيليس كأس سوزان لنجلن في 1992.

وتقدمت شيانتيك سريعا 3-صفر بعد أن خسرت ثلاث نقاط فقط قبل أن تتمالك كينين نفسها، لكن اللاعبة البولندية حسمت المجموعة الأولى والإرسال في حوزة منافستها الأمريكية بعد أن تبادلت اللاعبتان كسر الإرسال مرة أخرى.

وتلقت كينين علاجا خارج الملعب بسبب مشكلة في الفخذ الأيسر بعد الشوط الثالث بالمجموعة الثانية ومضت شيانتيك المصنفة 54 عالميا لتفوز بالأشواط المتبقية وتحرز اللقب.