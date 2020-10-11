المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يتغزل في عمرو دياب ويوجه له رسالة

تغزل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في المطرب المصري، عمرو دياب، ووجه له رسالة خاصة.

ونشر أدرعي تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، تغزل فيها في عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده الـ59، معتبرا إياه من أقرب الفنّانين العرب على قلبه.

يصادف اليوم عيد ميلاد الهضبة #عمرو_دياب...من أقرب الفنّانين العرب على قلبي...صوته هو صديقي وصديق الكثيرين في الفرح والحزن.أتمنى للهضبة عيد ميلاد سعيد منّي شخصيا ومن جميع معجبيه في إسرائيل واليكم هذا الأداء الخاص لأغنيته الشهيرة "تملي معاك" بصوت جنودنا. تملنا معاك @amrdiab pic.twitter.com/AWLccLlJPv — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 11, 2020

وقال أدرعي: "يصادف اليوم عيد ميلاد الهضبة عمرو دياب...من أقرب الفنّانين العرب على قلبي...صوته هو صديقي وصديق الكثيرين في الفرح والحزن".

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أتمنى للهضبة عيد ميلاد سعيد منّي شخصيا ومن جميع معجبيه في إسرائيل وإليكم هذا الأداء الخاص لأغنيته الشهيرة "تملي معاك" بصوت جنودنا. تملنا معاك".