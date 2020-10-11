أهداف مباراة روسيا وتركيا (1-1) في دوري أمم أوروبا... فيديو

عطل المنتخب التركي مسيرة نظيره الروسي، اليوم الأحد، في التربع على صدارة المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني لبطولة دوري أمم أوروبا، بعد تعادلهما بنتيجة (1-1).

أحرز هدف المنتخب الروسي أنطون ميرانتشوك في الدقيقة 28، بينما تعادل لنظيره التركي، كينان كرامان في الدقيقة 62.



بهذا الفوز ارتفع رصيد المنتخب الروسي إلى سبع نقاط، متصدرا المجموعة بفارق نقطة واحدة أمام المجر ورفع المنتخب التركي رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث، مقابل نقطة واحدة لصربيا في المركز الرابع الأخير بالمجموعة.