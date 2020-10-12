ليكرز يسحق هيت وينال لقب الدوري الأمريكي لكرة السلة للمرة 17

حصد لوس أنجلوس ليكرز، لقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين للمرة 17، اليوم الاثنين، ليعادل الرقم القياسي.

وتفوق ليكرز (106-93) على ميامي هيت، ليفوز بالنهائي (4-2)، والذي حسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، مساء الأحد.

وعادل ليكرز الرقم القياسي لبوسطن سيلتيكس، في عدد مرات الفوز بلقب الدوري الأمريكي.

Muito obrigado pela audiência na @BandTV Privilégio fazer o que amo. Parabéns ao @Lakers título mais do que merecido. Mais um pouquinho da festa aqui na bolha em Orlando. #NBAFinals #nba pic.twitter.com/L0KSIP8V6y — Eduardo Barão (@eduardobarao) October 12, 2020

واختتم ليكرز بذلك موسما لا سابق له، حيث تم استئناف الموسم في يوليو/تموز بعد توقف أربعة أشهر بسبب جائحة كوفيد-19.

وأقيمت كل المنافسات بعد استئنافها في ديزني وورلد في فلوريدا.