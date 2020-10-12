أهداف مباراة الزمالك وحرس الحدود (2-1) في الدوري المصري... فيديو

عزز فريق الزمالك لكرة القدم وصافته للدوري المصري الممتاز بالفوز (2-1) على نظيره حرس الحدود، في المباراة التي أقيمت على ستاد (المكس) في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

بدأ الحدود الذي كان يتشبث بالمباراة من أجل البقاء في الدوري الممتاز، بهدف في الدقيقة 7 عن طريق عمرو الحلواني، ولكن الزمالك الباحث عن مقعد أفريقي كان الأكثر جدارة بعدما سجل هدفين في الدقائق (65، 75) عن طريق مصطفى محمد و محمود حمدي الونش.

فوز الزمالك رفع رصيده إلى 68 قبل جولة من ختام المسابقة، حيث يقاتل الفريق الأبيض على المركز الثاني، خاصة في ظل النقاط الثلاث التي تخصم منه نهاية الدوري بعد تخلفه عن لعب مباراة، ما أوقع عليه عقوبة بالخصم.



وينافس الزمالك على الوصافة فريق بيراميدز الذي يمتلك 64 نقطة. وبذلك دخل الفريق الأبيض وبيراميدز في منافسة شرسة خاصة في ظل بقاء جولة وحيدة.

انتصار الزمالك في مباراة اليوم، قتل أحلام الفريق العسكري، حيث تجمد رصيد حرس الحدود بقيادة مدربه محمد حليم عند 30 نقطة في المركز السادس عشر، ليهبط الفريق رسميا إلى دوري القسم الثاني برفقة نادي مصر وطنطا.