في منتصف الليل...الفائز بجائزة نوبل للاقتصاد يزف الخبر لشريكه بالفوز..فيديو

نشر موقع جامعة "ستانفورد" على صفحته الخاصة على "تويتر"، مقطعا مصورا يظهر من خلاله قيام ويلسون بالقدوم بمنتصف الليل برفقة زوجته إلى منزل شريكه في الجائزة، لإعلامه بفوزهما بها، في وقت لم يتمكن من الاتصال به لإعلامه بالفوز.
ويظهر ويلسون وهو يقرع جرس منزل ميللغروم لإعلامه بالخبر السار، في منتصف الليل.
The #NobelPrize committee couldn't reach Paul Milgrom to share the news that he won, so his fellow winner and neighbor Robert Wilson knocked on his door in the middle of the night. pic.twitter.com/MvhxZcgutZ— Stanford University (@Stanford) October 12, 2020
يذكر بأن الحساب الرسمي لأكاديمية نوبل، أعلن في تغريدة عن فوز الثنائي بالجائزة، يوم الاثنين، وجاء فيها "لقد مُنِحت جائزة نوبل لعام 2020 في مجال العلوم الاقتصادية لبول ميلغروم وروبرت ويلسون لمساهمتهما في تحسين نظرية المزاد واختراعات تنسيقات المزاد الجديدة".
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020
The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8
وتبلغ قيمة الجائزة تسعة ملايين كرونة سويدية أي ما يساوي نحو 900 ألف دولار، وسيكون تقديمها في أوسلو في العاشر من ديسمبر/كانون الأول.
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