كيفية تجهيز منزلك لمواجهة حرائق الغابات

تتزايد، في وقتنا الحالي، حرائق الغابات الشديدة والخسائر في الأرواح والممتلكات في جميع أرجاء العالم، ويلعب السكان دورًا رئيسيًا في تقليل المخاطر، وذلك وفقا لدراسة نشرتها مواقع "Firewise USA" .

تخبرنا الدراسة، التي تم نشرها في مواقع أمريكية متخصصة بشؤون الحرائق، أن غالبية المنازل تشتعل أثناء حريق الغابات نتيجة الجمر أو اللهب الصغير، وأن هناك خطوات يمكن لأصحاب المنازل اتخاذها لتقليل المخاطر، مع بذل الجهود الأكثر أهمية في المنزل وحوله مباشرة.

Details matter when preparing for #wildfire. @DanielJGorham explains how specific materials used for this homeowner's roof and gutters helped the home survive recent #GlassFire.



Learn more at https://t.co/rkc0ooQ6Bq. #WildfireReady #WildfirePrep pic.twitter.com/raaL6HvTEW — IBHS (@disastersafety) October 9, 2020

تعرف على الإجراءات التي يمكنك اتخاذها لتقليل خطر الخسارة:

1. احتفظ بالأشياء القابلة للاشتعال (جزازات العشب، وعلب الزيت أو الغاز، وخزانات البروبان وأكوام الخشب) على بعد 30 قدمًا على الأقل من المنزل في جميع الأوقات.

2. حافظ على الأسطح والمزاريب والطوابق والأفنية خالية من الأوراق أو إبر الصنوبر أو غيرها من المواد القابلة للاشتعال في جميع الأوقات.

3. إزالة الغطاء النباتي والنباتات القابلة للاشتعال على بعد 5 أقدام من المنزل واستبدالها بمواد غير قابلة للاشتعال.

4. قم بإزالة فروع الأشجار أو الشجيرة التي تتدلى على بعد 10 أقدام من منزلك أو سقفك أو مدخنة المنزل.

5. حافظ على سقاية الأعشاب وقصها، أو إذا كانت موفرة للمياه، فتأكد من إزالة الحطام على بعد 30 قدمًا من المنزل.

6. قم بقص أطراف الأشجار على ارتفاع 10 أقدام فوق سطح الأرض.

7.قم بتركيب شاشات شبكية معدنية مقاس 1/8 بوصة فوق فتحات التهوية وتحت الأسطح لمنع اختراق الجمرات.

8. تعاون مع جيرانك. إن أكثر المنازل تجهيزاً تبقى في بوتقة الخطر في حال اشتعال المنازل المجاورة، وإذا كنت تعيش في منطقة مكتظة بالسكان فسيكون منزلك في نفس الخطر الذي قد يتعرض له أقل المنازل تجهيزاً واستعداداً للحريق.