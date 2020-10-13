اتحاديا… عمر هوساوي نجم النصر السعودي ينتقل إلى "جدة"

ونقلت صحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصادر خاصة أن إدارة نادي الاتحاد اتفقت مع عمر هوساوي على الانضمام للفريق لمدة موسم واحد قابل للتمديد.
وأفادت الصحيفة الرياضية أن هوساوي قد أنهى ارتباطه مع نادي النصر السعودي بفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، بعد أن رأى مدرب الفريق، البرتغالي الجنسية، روي فيتوريا، أن فرص مشاركة هوساوي في الموسم المقبل ستتضاءل.
وأوضحت أن فرص مشاركة هوساوي في نادي النصر مع وجود الرباعي، عبد الله مادو وعلي لاجامي وعبد الإله العمري والبرازيلي مايكون، تكاد تكون ضئيلة.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن إدارة الاتحاد السعودي عرضت 100 ألف ريال راتبا شهريا للاعب، بينما طلب وكيله مبلغ السقف الأعلى للاعبين المحليين، لكن لا يبدو أن الأمر سيحول دون الاتفاق بين الجانبين، إذ يعتقد أنهما سيصلان إلى اتفاق نهائي خلال ساعات.
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