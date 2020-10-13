هل تقدم غوميز بشكوى ضد الهلال السعودي؟

نفى نادي الهلال السعودي صحة الأنباء التي ترددت حول تقدم لاعبه الفرنسي، بافتيمبي غوميز، بشكوى ضد النادي نفسه بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة خلال الفترة الماضية.

ونقلت صحيفة "عكاظ"، مساء اليوم الثلاثاء، فهد المفرج، عن عضو مجلس إدارة نادي الهلال، أن أنباء تقدم غوميز بشكوى ضد الفريق، بسبب عدم حصوله على مستحقات متأخرة ليست صحيحة من قريب أو من بعيد.

وأعرب عضو مجلس إدارة الهلال السعودي عن دهشته من تداول مثل تلك الشائعات على حد وصفه، كما أنه لا يعرف الغرض من انتشار تلك الأنباء، مطالبا من يروجون لهذا الخبر بتوجيه السؤال للاعب لمعرفة حقيقة الأمر.

وكان لاعب غوميز قد انضم إلى النادي السعودي في صيف 2018، قادما من نادي جالطة سراي التركي، حيث حقق مع الفريق لقب الدوري مرة، ولقب دوري أبطال آسيا مرة.

ويستهل الهلال السعودي مشواره للدفاع عن لقبه بطلاً لدوري المحترفين السعودي، بمواجهة العين، السبت المقبل، في الجولة الأولى من المسابقة.