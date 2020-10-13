مصر… إصابة المخرج محمد سامي بفيروس كورونا

ذكر الموقع الإلكتروني "مصراوي"، مساء اليوم الثلاثاء، أن برنامج "ET بالعربي"، كشف، اليوم، عن إصابة المخرج محمد سامي ، حيث شعر ببعض الأعراض، مما جعله يقوم بفحص كورونا، وجاءت النتيجة إيجابية.

وأفاد الموقع بأن المخرج محمد سامي، يقوم، حاليا، بالتحضير لمسلسل "نسل الأغراب"، والذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل لعام 2021.

والمسلسل الرمضاني من بطولة النجوم، أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر، وينتمي العمل لنوعية الدراما الصعيدية، ومن المقرر أن يبدأ تصويره في شهر ديسمبر/ كانون أول المقبل.

ويشار إلى أن آخر أعمال محمد سامي، مسلسل "البرنس"، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، بطولة النجوم: محمد رمضان، ونور، أحمد زاهر، وروجينا وغيرهم.