إصابة أحد أعمدته الأساسية… صدمة في الرجاء المغربي قبل مواجهة الزمالك

أعلن نادي الرجاء المغربي عن إصابة أحد نجومه الأساسيين قبل لقاء نادي الزمالك في المصري الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وذكرت بوابة "الأخبار"، مساء اليوم الثلاثاء، أن فابريس نجوما، لاعب نادي الرجاء المغربي تعرض للإصابة في مباراة منتخب المغرب الودية، أمام نظيره الكونغو الديمقراطية، والتي جمعت المنتخبين حاليا ضمن الاستعدادات لتصفيات أمم إفريقيا والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأفادت بأن فابريس نجوما، غادر ملعب المباراة وسط غموض حول مدى حجم إصابته، وإمكانية لحاقه بمباراة فريقه القادمة أمام الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وفي السياق نفسه، غادرت بعثة نادي الزمالك، عصر اليوم الثلاثاء، مطار القاهرة الدولي، في طريقها إلى العاصمة المغربية الدار البيضاء عبر رحلة خاصة لمواجهة فريق الرجاء المغربي.