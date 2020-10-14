أهداف مباراة البرازيل وبيرو (4-2) ونيمار يحرز "هاتريك"... فيديو

أحرز نيمار ثلاثية ليقود البرازيل للفوز بنتيجة (4-2) على بيرو في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في ليما، الليلة الماضية ليصبح مهاجم باريس سان جيرمان في المركز الثاني خلف بيليه في قائمة هدافي الفريق عبر العصور.

وسجل أندريه كاريو لاعب بيرو هدفه الثالث في مباراتين، ليضع أصحاب الأرض في المقدمة في الدقيقة السادسة بتسديدة جيدة من خارج منطقة الجزاء، لكن نيمار عادل النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 28.

وعادت بيرو، التي لم يسبق لها الفوز على البرازيل في تصفيات كأس العالم، للتقدم مجددا في الدقيقة 59 حين اصطدمت تسديدة ريناتو تابيا من 25 مترا برودريجو كايو ثم استقرت في الشباك، قبل أن يدرك ريتشارليسون التعادل للبرازيل بعد خمس دقائق لاحقة.



ووضع نيمار المنتخب البرازيلي في المقدمة من ركلة جزاء أخرى، قبل سبع دقائق على النهاية، وبعد أن طُرد كارلوس زامبرانو لاعب بيرو، سجل مهاجم باريس سان جيرمان هدفه الدولي 64 في الوقت المحتسب بدل الضائع ليجعل النتيجة 4-2.

ويملك بيليه فقط، الذي سجل 77 هدفا، عددا من الأهداف مع البرازيل أكبر من نيمار.

وتتصدر البرازيل تصفيات أمريكا الجنوبية بست نقاط من مباراتين.