فيسبوك يشارك بدعم جهود خبراء الصحة لمواجهة كورونا

نشرت "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، تقريرا لخبراء في الصحة العالمية يتعلق بالمشاركة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

سلطت جائحة "كوفيد -19" الضوء على أهمية السلوكيات الصحية الوقائية. بينما يتفق خبراء الصحة العامة على ضرورة توفر لقاح ضد فيروس كورونا معتمد ومتاح على نطاق واسع.



ونشرت شركة "فيسبوك" تقريرا أكدت فيه مشاركتها في مواجهة فيروس كورونا من خلال عدد من الإجراءات.

وجاء في التقرير الذي كتبه كانغ شينغ جين، رئيس قسم الصحة، وروب ليذرن، مدير إدارة المنتجات: "هناك خطوات يمكن للأشخاص اتخاذها للبقاء في صحة جيدة وأمان. يتضمن ذلك الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية. لذلك نعلن اليوم عن خطوات جديدة كجزء من عملنا المستمر للمساعدة في دعم جهود اللقاح".

وأضافت: "وتشمل هذه الخطوات:

إطلاق حملة إعلامية جديدة عن لقاح الإنفلونزا على "فيسبوك"، بما في ذلك ميزات المنتج الجديدة التي توفر محتوى إضافيًا متعلقًا باللقاح.

رفض الإعلانات عالميًا التي تثني الناس عن الحصول على لقاح.

العمل مع شركاء الصحة العالميين في حملات لزيادة معدلات التحصين.

لطالما كانت اللقاحات أولوية عالمية لليونيسف، وستكون أكثر أهمية مع استمرار العالم في محاربة كوفيد 19، سنعمل على زيادة الطلب على التطعيم في المجتمعات في جميع أنحاء العالم كأمر أساسي لإنقاذ الأرواح. يعد تعاوننا مع "فيسبوك" جزءًا من جهودنا لمعالجة المعلومات الخاطئة عن اللقاحات ومشاركة المعلومات الضرورية والمطمئنة حول التطعيم".

مساعدة الناس في الحصول على لقاح الإنفلونزا

يوصي مسؤولو الصحة العامة بأن يحصل معظم الناس على لقاح الإنفلونزا كل عام. هذا العام، يعتقدون أنه من المهم بشكل خاص تقليل مخاطر الإصابة بالإنفلونزا المتزامنة وكوفيد19.

للمساعدة، سنوجه الأشخاص إلى معلومات عامة حول لقاح الإنفلونزا وكيفية الحصول عليه، بما في ذلك أقرب موقع للحصول على اللقاح في الولايات المتحدة باستخدام أداة الصحة الوقائية. سنقوم أيضًا بتضمين تذكيرات لقاحات الإنفلونزا القابلة للمشاركة والموارد من السلطات الصحية في موجز الأخبار وداخل مركز معلومات كوفيد 19.

نحن نبدأ هذه الحملة في الولايات المتحدة، هذا الأسبوع، وسنوسعها إلى المزيد من البلدان وإضافة ميزات جديدة في الأسابيع المقبلة.

منع الإعلانات التي تثبط اللقاحات.

اليوم، نحن بصدد إطلاق سياسة عالمية جديدة تحظر الإعلانات التي تثني الأشخاص عن التطعيم.

لا نريد هذه الإعلانات على نظامنا الأساسي. هدفنا هو مساعدة الرسائل حول سلامة اللقاحات وفعاليتها في الوصول إلى مجموعة واسعة من الناس، مع حظر الإعلانات التي تحتوي على معلومات خاطئة يمكن أن تضر بجهود الصحة العامة.

نحن لا نسمح بالفعل بالإعلانات التي تحتوي على خدع لقاحات تم التعرف عليها علنًا من قبل المنظمات الصحية العالمية الرائدة، مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).

الآن، إذا كان الإعلان يثني شخصًا بشكل صريح عن الحصول على لقاح، فسنرفضه.

سيبدأ التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة.

يعد الوصول إلى المعلومات الموثوقة أمرًا مهمًا لضمان استيعاب اللقاحات الآمنة والفعالة.

نرحب بتحديث "فيسبوك" لسياسات إعلانات اللقاحات الخاصة به لحظر الإعلانات التي تثني الناس عن التطعيم".