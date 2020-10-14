هكذا نعى عادل إمام الراحل محمود ياسين... صورة

نعى الفنان المصري عادل إمام، الفنان الراحل محمود ياسين، الذي توفي صباح اليوم الأربعاء.

ونشر الزعيم عادل إمام، عبر حسابه على "فيسبوك"، صورة جمعته بالفنان محمود ياسين، الذي توفي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما.

ووثقت الصورة التي نشرها الزعيم، لقائه بمحمود ياسين من مسلسل "صاحب السعادة"، قبل اعتذار الأخير عن العمل به.

وكتب الزعيم: "البقاء لله، الفنان الكبير محمود ياسين، ‎خالص العزاء للأسرة الكريمة، ‎اللهم اغفر له، ارحمه، وأدخله في جناتك وصبر أهله".

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مصدر، قوله إن "الفنان محمود ياسين عانى من التهاب رئوي شديد قبل وفاته بأيام، استلزم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج".

وأضاف المصدر أن "الأطباء قرروا احتجازه داخل غرفة العناية المركزة"، مضيفا أن "هذه الواقعة لم تكن الأولى التي يتعرض لها خلال الآونة الأخيرة"، كما أوضح المصدر أن أسرته تكتمت على خبر مرضه لعدم انتشاره في وسائل الإعلام.

وتوفي الفنان محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما، وفق ما أعلنه نجله عمرو محمود ياسين، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، فيما نعت الفنانة شهيرة زوجها، ونشرت صورة للراحل، وعلقت عليها، قائلة: "رحل حبيب عمري خلاص".