تسجيل
15:56 GMT14 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    حملة توعية لسرطان الثدي

    الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي

    © Photo / wikipedia
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0e/1046838011_0:0:1201:676_1200x675_80_0_0_e713f7884f87cfb0c9687bf2c86347d4.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202010141046837780-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%AF%D9%8A/

    شهر التوعية بشأن سرطان الثدي هو تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام في بلدان العالم كافة، هو شهر يساعد على زيادة الاهتمام بهذا المرض وتقديم الدعم اللازم للتوعية بخطورته والإبكار في الكشف عنه وعلاجه، فضلا عن تزويد المصابين به بالرعاية المخففة لوطأته، حسب منظمة الصحة العالمية.

    انطلقت حملات التوعية بشأن مرض سرطان الثدي في جميع أنحاء العالم بالتزامن مع بدء أكتوبر/ تشرين الأول، وهو الشهر الذي حددته منظمة الصحة العالمية لتسليط الضوء على ثاني أكثر أنواع الأورام الخبيثة انتشارا بمختلف الدول كل عام. 

    ووفقا للإحصائيات الدولية، فإن سرطان الثدي يعد أكثر أنواع الأورام الخبيثة شيوعا بين النساء سواء في البلدان المتقدمة أو النامية، وتقدر الحالات بنحو 1.38 مليون إصابة جديدة و458000 وفاة سنويا، لذا يساعد شهر التوعية على زيادة الاهتمام والدعم للتوعية والاكتشاف المبكر والعلاج وكذلك الرعاية الملطفة لهذا المرض. 

    وذكرت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن معدل الإصابة بسرطان الثدي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ارتفع بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة، بسبب زيادة متوسط العمر المتوقع وزيادة التحضر واعتماد أنماط الحياة الغربية.

    ووفقا لإحصائيات المنظمة العالمية، تحدث غالبية الوفيات بإجمالي 269 ألف حالة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، نتيجة تشخيص معظم النساء المصابات بسرطان الثدي في مراحل متأخرة لنقص الوعي بالكشف المبكر والحواجز التي تعترض الخدمات الصحية.

    لذا تشجع "WHO" برامج مكافحة سرطان الثدي الشاملة كجزء من الخطط الوطنية لمكافحة السرطان، مشيرة إلى أن استراتيجيات الكشف المبكر الموصى بها للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل هي الوعي بالعلامات والأعراض المبكرة والفحص عن طريق الفحص السريري للثدي في مناطق العرض.

    هذا النوع من الأورام يتشكل داخل خلايا الثدي وقد يصيب كل من الرجال والنساء، لكنه أكثر شيوعا عند النساء.

    ووفقا لجمعية السرطان الأمريكية، يبلغ متوسط خطر إصابة امرأة في الولايات المتحدة بسرطان الثدي في وقت ما من حياتها حوالي 13%، ما يعني أن هناك فرصة واحدة من كل 8 لإصابتها بسرطان الثدي. لذا فإنه يعد أكثر الأنواع شيوعا عند النساء بعد سرطان الجلد في أمريكا. حسب منظمة الصحة العالمية.

    بينما ذكر موقع مايو كلينك (Mayo Clinic)، المختص بكل ما يتعلق بالصحة، أن معدلات النجاة من المرض زادت بفضل الدعم الكبير للتوعية وتمويل الأبحاث ما أحدث تقدما في اكتشافه المبكر وتشخيصه وعلاجه. 

    بشكل عام يعرف الأطباء أن سرطان الثدي يحدث عندما تبدأ بعض خلايا الثدي في النمو بشكل غير طبيعي، إذ تنقسم بسرعة أكبر من الخلايا السليمة وتستمر في التراكم وتشكل كتلة، وقد تنتقل عبر الثدي إلى العقد الليمفاوية أو إلى أجزاء أخرى من الجسم.

    ويبدأ سرطان الثدي غالبا بخلايا في القنوات المنتجة للحليب (سرطان الأقنية الغازية)، وقد يبدأ أيضا في النسيج الغدي الذي يُسمى الفصيصات (سرطان الفصيص الغازي) أو في الخلايا أو الأنسجة الأخرى داخل الثدي.

    ​وفي تغريدة ذكرت فيها "صناع التأثير المستدام العالمي"، يمكن أن يؤدي تحسين نظامك الغذائي إلى تحسين صحتك العامة وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان بشكل عام ، إنها مجرد قطعة واحدة من الأحجية. حتى مع اتباع نظام غذائي صحي ، ما زلت بحاجة إلى فحوصات منتظمة لسرطان الثدي مثل تصوير الثدي بالأشعة السينية والفحوصات اليدوية .

    في كل أكتوبر، يظهر الناس في جميع أنحاء العالم دعمهم للأشخاص المصابين بسرطان الثدي من خلال ارتداء اللون الوردي. هذا العام ، يرتدي أفراد طاقم فرونتير أوشحة وربطات عنق "فرونتير" وردية.

    علامات كثيرة قد تدل على الإصابة بسرطان الثدي بمختلف مراحله، لكن أبرزها حسب موقع "Breast cancer uk"، هي:

    - تغيرات الحلمة.

    - كتلة أو سماكة في الثدي تبدو مختلفة عن الأنسجة المحيطة.

    - تغير في حجم أو شكل أو مظهر الثدي.

    - تغييرات في الجلد فوق الثدي مثل التنقير.

    - حلمة مقلوبة حديثا.

    - تقشير المنطقة المصطبغة من الجلد المحيطة بالحلمة (الهالة) أو جلد الثدي.

    - احمرار جلد الثدي.

    حتى الآن لا توجد معرفة كافية بأسباب الإصابة بسرطان الثدي، لكن الباحثون حددوا مجموعة كبيرة من العوامل التي قد تكون المسؤولة عن ذلك، وهي:

    - أن تكون أنثى: النساء أكثر عرضة للإصابة من الرجال.

    - التقدم في العمر: يزداد خطر الإصابة بالمرض مع التقدم في العمر.

    - تاريخ شخصي من أمراض الثدي: حال الإصابة بأي منها خاصة سرطان مفصص موضعي (LCIS) أو تضخمًا غير نمطي للثدي، فهذه السيدة معرضة لخطر متزايد للإصابة.

    - تاريخ عائلي: إذا تم تشخيص إصابة والدتك أو أختك أو ابنتك بسرطان الثدي خاصة في سن مبكرة، فإن خطر إصابتك يزداد.

    - الجينات الموروثة: يمكن أن تنتقل طفرات جينية معينة من الآباء إلى الأطفال تزيد من خطر الإصابة، ويقدر الأطباء أن نحو 5 إلى 10% من سرطانات الثدي مرتبطة بطفرات جينية تنتقل عبر أجيال من العائلة.

    - التعرض للإشعاع: إذا تلقيت علاجًا إشعاعيًا لصدرك عندما كنت طفلاً أو شابًا، فإن خطر الإصابة يزداد.

    - بدانة: تزيد السمنة من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

    - بداية الدورة الشهرية في سن أصغر: أي قبل سن 12 عاما ما يزيد من خطر الإصابة بالأورام.

    - بدء انقطاع الطمث في سن أكبر: إذا بدأت سن اليأس في سن أكبر فمن المرجح أن تصابي بهذا المرض.

    - إنجاب الطفل الأول في سن أكبر: قد تكون النساء اللاتي يلدن طفلهن الأول بعد سن الثلاثين أكثر عرضة للإصابة.

    - عدم الحمل من قبل: تتعرض النساء اللواتي لم يحملن مطلقًا لخطر الإصابة أكثر من اللواتي أنجبن.

    - العلاج الهرموني بعد سن اليأس: النساء اللواتي يتناولن أدوية تجمع بين الإستروجين والبروجسترون لعلاج علامات وأعراض انقطاع الطمث لديهن خطر متزايد للإصابة.

    - نمط الحياة: يؤدي الإفراط في تناول الكحول وقلة النشاط البدني أو عدمه والتدخين والوجبات الغذائية الغنية بالدهون المشبعة إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي.

    - أنسجة الثدي عالية الكثافة: هذه الفئة لديها أنسجة غدية أكثر وأنسجة دهنية أقل وبالتالي يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي.

    - زراعة الثدي: لا يربط زراعة الثدي بزيادة خطر الإصابة بأنواع سرطان الثدي الأكثر شيوعًا، ومع ذلك فقد تم ربطهم بنوع نادر من سرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين يسمى سرطان الغدد الليمفاوية كبير الخلايا المرتبط بزرع الثدي (BIA-ALCL)، والذي يمكن أن يتشكل في النسيج الندبي حول الزرع.

    جمعية السرطان الأمريكية قالت إن معدلات الإصابة بهذا النوع من الأورام زادت خلال الأعوام الأخيرة بشكل طفيف (بنسبة 0.3% في السنة)، وطبقا لتقديراتها بشأن سرطان الثدي في الولايات المتحدة خلال عام 2020، فمن المقرر:

    - تشخيص نحو 276480 حالة جديدة من سرطان الثدي الغازي لدى النساء.

    - تشخيص نحو 48530 حالة جديدة من السرطان الموضعي (CIS) غير جراحي وهو الشكل الأول من سرطان الثدي.

    - توقع أن تتوفى نحو 42170 امرأة بالمرض خلال هذه السنة.

    في المقابل، هناك أكثر من 3.5 مليون ناجية من سرطان الثدي في الولايات المتحدة، وهذا يشمل النساء اللواتي ما زلن يتلقين العلاج وأولئك الذين أكملوا العلاج.

    تبدأ خطوات تجنب الإصابة بسرطان الثدي باتباع عادات صحية على رأسها الآتي:

    - نظام غذائي صحي: يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، خاصة إذا كان على الأطعمة النباتية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات، والدهون الصحية مثل زيت الزيتون، والأسماك بدلاً من اللحوم الحمراء.

    - ممارسة الرياضة: إذ تساعد في المحافظة على وزن صحي ومنع الإصابة بسرطان الثدي.

    - السيطرة على الوزن: البدانة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، خاصة إذا كانت الحالة في مرحلة متأخرة من العمر بعد انقطاع الطمث.

    - الامتناع عن التدخين: تشير الدلائل إلى علاقة بين التدخين وخطر سرطان الثدي خصوصًا لدى السيدات الاتي بلغن سن اليأس.

    - الحد من الكحول: تناوله باستمرار يرفع خطر الإصابة بسرطان الثدي.

    - الرضاعة الطبيعية: تلعب دورا مهما في الوقاية من سرطان الثدي، وكلما زادت المدة زاد التأثير الوقائي من المرض.

    - تجنب العلاج بالهرمونات: يزيد الجمع بين العلاجات بالهرمونات لأكثر من 3 سنوات من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مزرعة أفوكادو التابعة لشركة لإنتاج الأفوكادو تروبس بالقرب من تاويرا، البرتغال 6 أكتوبر 2020
    الذهب الأخضر... كيف تنمو فاكهة الأفوكادو في البرتغال وما مصير محبوبة الجميع؟
    الغرب، بدلا من محاربة الوباء، يحارب لقاح سبوتنيك V الروسي
    بدلا من محاربة الوباء... الغرب يحارب لقاح "سبوتنيك V" الروسي
    إنفوجرافيك.. كلمات لا تقولها لمرضى السرطان أبدا
    كلمات لا تقولها لمرضى السرطان أبدا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك