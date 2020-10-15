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    الرياضة، الصحة، في زمن كورونا - ممارسة اليوغا مع الحفاظ على قاعدة التباعد الاجتماعي، بلجيكا 21 يونيو 2020

    ماذا يحدث لجسدك وعقلك عند المواظبة على ممارسة اليوغا

    © REUTERS / Francois Lenoir
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    كثر الحديث عن فوائد اليوغا، ربما تكون قد سمعت أنها تشعرك بالتحسن، إلا أن المواظبة على ممارستها ستمنحك جميع أنواع الفوائد الصحية العقلية والبدنية، بعضها قد يكون معروفا، مثل المرونة المحسنة.

    وعرض موقع "verywellfit" العديد من فوائد المواظبة على ممارسة اليوغا مثل الصفاء الذهني وتقليل التوتر، وجميعها فوائد تسهم في زيادة الشعور بالرفاهية، وربما هذا ما يفسر إدمان الناس لممارسة اليوغا في كثير من الأحيان.

    تحسن المرونة

    ستساعدك الحركة والتمدد بطرق معينة على أن تصبح أكثر مرونة، مما يوفر نطاقًا أكبر من الحركة لجميع عضلات الجسد، بمرور الوقت ، يمكنك أن تتوقع اكتساب المرونة في أوتار الركبة والظهر والكتفين والوركين، خاصة أنه مع التقدم ​​في العمر، تقل مرونتنا عادةً، إذا كنت تقضي وقتًا طويلاً جالسًا، مما يؤدي إلى الألم وعدم القدرة على الحركة. لذا تساعد اليوغا في عكس هذه العملية.

    زيادة قوة التحمل

    تتطلب العديد من أوضاع اليوغا أن تتحمل وزن جسمك بطرق مختلفة، بما في ذلك التوازن على ساق واحدة (كما في وضع الشجرة) أو دعم نفسك بذراعيك (كما في وضع الكلب المواجه للأسفل). ويساعد الحفاظ على هذه الأوضاع على مدار عدة أنفاس في بناء القوة العضلية.

    بناء الكتلة العضلية

    كنتيجة ثانوية لزيادة قوتك، يمكنك أن تتوقع زيادة قوة العضلات، إذ تساعد اليوغا على تشكيل عضلات طويلة ورشيقة في ساقيك وذراعيك وظهرك وبطنك.

    تحسين التوازن

    يعد التوازن الجيد أحد أهم فوائد اليوغا مع تقدمك في العمر، وهو ما تحسنه وضعيات مثل الوقوف على ساق واحدة، وبالنسبة لممارسي اليوغا الأكثر تقدمًا، تعد الوضعيات المقلوبة طرقًا رائعة لتعزيز تلك الميزة.

    دعم صحة المفاصل

    الحركات اللازمة لممارسة اليوغا غير عنيفة، مما يسمح لك باستخدام مفاصلك دون إصابتها، تساعد اليوغا أيضًا على تقوية العضلات حول المفاصل وتقليل العبء عليها. وغالبًا ما يجد الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل تحسنًا ملحوظًا في شعورهم بالألم وقدرتهم على الحركة مع ممارسة اليوغا اللطيفة بانتظام.

    منع آلام الظهر

    يمكن أن تساعد زيادة المرونة والقوة في منع أسباب بعض أنواع آلام الظهر. يقضي الكثير من الأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر وقتًا طويلاً في الجلوس أمام الكمبيوتر أو قيادة السيارة، مما يسبب ضيقًا في جميع أنحاء الجسم وضغط في العمود الفقري. اليوغا تواجه تلك المشكلات.

    تعلم التنفس بشكل أفضل

    معظمنا يأخذ أنفاسًا ضحلة ولا يفكر كثيرًا في كيفية التنفس، تمارين التنفس في اليوغا، والتي تسمى براناياما، تركز اهتمامنا على التنفس وتعلمنا كيف نتنفس بعمق، مما يفيد الجسم كله.

    يمكن أن تساعد أنواع معينة من التنفس أيضًا في تنظيف الممرات الأنفية (مفيدة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية) وحتى تهدئة الجهاز العصبي، والذي له فوائد جسدية وعقلية.

    الصفاء الذهني

    ممارسة اليوغا وما تحتويه من تركيز شديد على ما يفعله جسمك، له تأثير في جلب الهدوء إلى عقلك، كما تعلمك اليوغا أيضًا تقنيات التأمل، مثل كيفية التركيز على أنفاسك والتخلي عن الانشغال بأفكارك.

    يمكن أن تكون هذه المهارات ذات قيمة كبيرة في المواقف الصعبة مثل الولادة، أو نوبة الأرق، أو عند التعرض لنوبة القلق.

    تقليل الإجهاد

    النشاط البدني مفيد للتخفيف من التوتر، وهذا ينطبق بشكل خاص على اليوغا، نظرًا للتركيز المطلوب، حيث ستشعر أن مشاكلك اليومية، الكبيرة والصغيرة، تتلاشى خلال وقت ممارسة اليوغا، إذ سيكون ذلك الوقت بمثابة استراحة تلجأ إليها بعيدًا عن ضغوطك، بالإضافة إلى المساعدة في وضع مشاكلك في حجمها الحقيقي.

    تساعدك اليوغا على الحضور والتركيز في اللحظة الحالية، وتعلم عدم الاستسلام في الأحداث الماضية أو توقع المستقبل. فسوف تغادر جلسة اليوغا وأنت تشعر بتوتر أقل مما كانت عليه عندما بدأت.

    زياد الثقة بالنفس

    تؤدي ممارسة اليوغا إلى تحسين اتصالك بالعقل والجسم، مما يمنحك وعيًا أفضل بجسمك، أثناء ممارسة اليوغا، تتعلم القيام بحركات صغيرة ودقيقة لتحسين هذا التوافق، تتعلم أيضًا أن تتقبل جسدك كما هو بدون حكم، وبمرور الوقت، يؤدي ذلك إلى الشعور براحة أكبر في جسدك، مما يعزز ثقتك بنفسك.

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