في هذه الحالة.. واشنطن تهدد بإغلاق "تيك توك"

قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، أمس الأربعاء، إن اتفاق الولايات المتحدة مع "تيك توك" لا يزال قيد الإعداد، لكن يجب حماية الأمن الرقمي للمستخدمين.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، صباح اليوم الخميس، بأن شركة "بايت دانس" وهي الشركة الأم لتطبيق "تيك توك" ، ردت على تهديدات أمريكية بحظر التطبيق من خلال إبرام اتفاق تجريبي الشهر الماضي لإنشاء شركة فرعية في الولايات المتحدة، وستكون مملوكة جزئياً لكل من "أوراكل" و"وول مارت".

وقال منوشين: "حدد الرئيس ترامب أن هناك مشكلة تتعلق بالأمن القومي. نريد أن نتأكد من أن معلومات الأمريكيين الموجودة على هواتفهم آمنة، وكذلك معلوماتهم الشخصية. لذلك تفاوضنا بشأن ما نعتقد أنه صفقة جيدة للغاية لتحويل هذا إلى شركة أمريكية".

وتابع وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين: "سيكون أمامنا واحدة من نتيجتين... إما أن يصبح ذلك شركة آمنة وأمريكية، وإلا سيتم إغلاق التطبيق".

ويذكر أن تطبيق "تيك توك" هو أحد أشهر منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية، ويستخدمه نحو 100 مليون شخص في البلاد.