جنازة محمود ياسين بحضور مشاهير الفن المصري... صور

شيّعت، مساء اليوم، جنازة الفنان المصري محمود ياسين، الذي توفي أمس الأربعاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 79 عاما.

وتوجه عدد من الفنانين إلى مسجد الشرطة في الشيخ زايد، في محافظة الجيزة غرب القاهرة، للمشاركة في تشييع جثمان الفنان الراحل، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وحضر الجنازة الفنانون نادية الجندي، وأحمد السقا، ودلال عبد العزيز، وأشرف عبد الغفور، ولبلبة، ونهال عنبر، وعماد رشاد، والمخرج محمد عبد العزيز".

ووصل مع الجثمان أسرة الفنان الراحل وعلى رأسهم زوجته الفنانة المعتزلة شهيرة التي لم تتمالك نفسها من البكاء فور وصولها، وظهرت بجانب ابنها عمرو وحفيدها محمود، وحرصت على ارتداء الكمامة والقناع الواقي، وفقًا للإجراءات الوقائية المتبعة والخاصة بفيروس كورونا.

يذكر أنه سيتم دفن الجثمان في مقابر الأسرة بالفيوم، ويقام العزاء يوم غد الجمعة في مدينة الشيخ زايد.

الجدير بالذكر أن محمود ياسين متزوج من الفنانة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل المصري محمد رياض.

وقرر الممثل المصري، في 2018، اعتزال الفن والتمثيل، بسبب ظروفه الصحية. وأعلنت الممثلة، رانيا ياسين، ابنة الممثل الشهير، خبر اعتزال والدها للفن بشكل نهائي، وقالت إنه اكتفى بما قدمه من أعمال سينمائية وتلفزيونية ومسرحية وإذاعية على مدار مشواره الفني.

وتوفي الفنان محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما، وفق ما أعلنه نجله عمرو محمود ياسين، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، فيما نعت الفنانة شهيرة زوجها، ونشرت صورة للراحل، وعلقت عليها، قائلة: "رحل حبيب عمري خلاص".