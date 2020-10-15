بالصور... الاحتفال باليوم العالمي للشاورما

وفي اليوم العالمي للشاورما تحولت هذه الأكلة إلى حديث الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، فما هو تاريخ الشاورما وكيف تحولت إلى طعام عالمي؟ تاريخ الشاورما أثار الجدل على مر السنوات، فقد نسبتها اليها عدة حضارات مثل العربية والتركية وحتى الألمانية، حسب ما جاء في "ويكيبيديا".
- اليوم العالمي للشاورما© Photo / wikipedia
- اليوم العالمي للشاورما© Photo / wikipedia
أشارت بعض الأبحاث أن مخترعها هو قدير نورمان الذي توفي عام 2013، وهو كان قد سافر إلى المانيا في سبعينيات القرن الماضي وبدأ بنشر هذه الأكلة.
#اليوم_العالمي_للشاورما حبيبتي شوشو كل عام وانتي بخير .🌯💛 pic.twitter.com/31uekot2k7— مـحـمـد (@m99__v) October 15, 2020
وبالمقابل يرى آخرون أن أصلها من مدينة بورصة التركية، حيث اخترعها محمد إسكندر عام 1870 الذي يؤكد أحفاده أنه أول صاحب سيخ شاورما عمودي في العالم، أي أنه وبعد انتشارها في السلطنة العثمانية قام قدير نورمان بنشرها في ألمانيا لاحقاً. أما العرب فيعتبرون أن الشاورما عندهم مختلفة من ناحية البهارات وطريقة لفها بالخبر العربي ولذلك يرون أن الشاورما التي نعرفها هي عربية الهوية ولكنها من أصل تركي.
#اليوم_العالمي_للشاورما— 🇸🇦 ⚕حَ (@Ha_la78) October 15, 2020
My love 😍😍🌯 pic.twitter.com/A7rSe3pQxh
إذًا وبعد انتشارها في تركيا والعالم العربي وألمانيا ثم كل دول العالم، تحولت الشاورما إلى أكلة عالمية تندرج ضمن طعام الشارع أي الـ"street food". أما سعراتها الحرارية فهي إجمالاً 500 كالوري، نسبة الدهون فيها 20، الدهون المشبعة 10، البروتينات 20 والكربوهيدرات 60.
Happy international day to shawarma lovers. Shawarma is my love ❤️ #اليوم_العالمي_للشاورما pic.twitter.com/dH3GasfDWJ— Fatooma (@Fatooma74172336) October 15, 2020
وإلى مواقع التواصل الأجتماعي لجأ الناشطون والرواد للتعبير عن حبهم للشاروما في يومها، فانتشر في موقع تويتر هاشتاغ #اليوم_العالمي_للشاورما، الذي لقي تفاعلا واسعا، وانتشرت فيه التغريدات والصور التي تشدد على "عظمة" الشاورما في حياة محبيها.
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