بدعوى مرضها العقلي... هندي يحبس زوجته لعام ونصف في حمام... فيديو

تمكنت الشرطة الهندية من القبض على رجل بعد قيامه بحبس زوجته لمدة عام ونصف العام داخل غرفة المرحاض.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الشرطة الهندية نجحت في إلقاء القبض على رجل هندي حبس زوجته في مرحاض صغير، تبلغ مساحته 9 أمتار، في قرية ريشبور، ولاية هاريانا، شمالي الهند، لمدة عام ونصف العام.

وأفادت الصحيفة بأنه فور الإبلاغ عن وجود الزوجة داخل المرحاض، أسرعت الشرطة الهندية على الفور لإنقاذها، وتبين أنها تعيش في ظروف غير آدمية لمدة عام ونصف العام، وتعاني من الضعف العام، حيث لم تأكل لأكثر من يومين، كما أنها لم تتمكن من المشي أثناء خروجها من المرحاض.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المرأة الهندية، البالغة من العمر 39 عاما، ولديها من الأطفال ثلاثة، قد حبسها زوجها لسنوات في مرحاض في الطابق الأول من المنزل، بدعوى إصابتها بمرض عقلي لم يتم تأكيده بعد.