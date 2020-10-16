جمانا الراشد رئيسة تنفيذية للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق أن مجلس إدارتها وافق على تعيين "جمانا راشد الراشد" رئيسة تنفيذية للمجموعة، وانتهاء تكليف الأستاذ "صالح بن حسين الدويس" من منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة.

تعيين الأستاذة جمانا بنت راشد الراشد "رئيساً تنفيذياً للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق".. pic.twitter.com/wttEmEhtE4 — التعيينات (@SaudiDecisions) October 15, 2020

والجدير بالذكر أن جمانا الراشد حاصلة على ماجستير في الصحافة الدولية من جامعة City في لندن عام 2013م، وعلى بكالوريوس علوم سياسية من جامعة "SOAS" في لندن عام 2011م، وقد عملت سابقا كمستشارة إعلامية ومديرة اتصال إعلامية. وذلك وفق موقع الخليج الجديد.