محكمة برلين تلغي القيود الليلية لإغلاق الحانات والمطاعم

ألغت محكمة برلين الإدارية، الجمعة، قرار إغلاق الحانات والمطاعم في العاصمة الألمانية يوميا بين الساعة الحادية عشرة ليلا والسادسة صباحا، معتبرة أنه "من غير الواضح" أن هذا الإجراء يساعد في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكان 11 صاحب مطعم في برلين يعارضون هذه القيود الليلية لجأوا إلى المحكمة بصفة عاجلة.

ورأت المحكمة أن الإصابات الجديدة في ألمانيا ناجمة خصوصا عن تجمعات خاصة بين عائلات وأصدقاء وفي مصانع معالجة اللحوم والتجمعات الدينية أو على علاقة بالسفر.

وأضافت أن إغلاق المطاعم والحانات يشكل "انتهاكا غير متناسب لحرية" هذا القطاع.

وقد فرضت السلطات هذه القيود في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، بحسب ما نشر موقع "يورو نيوز".

ويشمل حظر التجول هذا كل المتاجر ما عدا الصيدليات ومحطات الوقود، وسيبقى مفروضاً على الأقل حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أعلنت، الأربعاء، أنها تريد فرض قيود جديدة في ألمانيا بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.