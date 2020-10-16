بهاء سلطان يكشف مفاجأة عن مستقبله الفني

التقى الشيخ أحمد علي درويش، إمام وخطيب مسجد الإمام البوصيري في محافظة الإسكندرية شمالي مصر، بالمطرب بهاء سلطان، وبعدها فجّر مفاجأة عن المستقبل الفني للأخير.

وكشف درويش بتفاصيل لقائه ببهاء سلطان، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، حيث قال إنه فوجئ ببهاء سلطان في المسجد عقب صلاة الفجر وصارحه برغبته في اقتصار إنتاجه في الفترة القادمة على الابتهالات والأناشيد الدينية والفن الهادف".

في سياق آخر، كشف المنتج الفني المصري، نصر محروس، الشهر الماضي، حقيقة فسخ تعاقده مع المطرب بهاء سلطان، بعدما نشب بينهما خلاف استمر عدة سنوات.

وأوضح محروس أن حكما قضائيا أكد أن التعاقد مع بهاء سلطان لم ينته، مبينا أن الحكم في صالحه.

وقال محروس، في تصريحات إعلامية، إن "ما كتبه بهاء سلطان مغاير للحقيقة وعكس الحكم القضائي تماما، فحكمت المحكمة المختصة، بتاريخ 15 سبتمبر، برفض الدعوى الفرعية، التى تقدم بها بهاء سلطان ويقول فيها إن مدة عقده مع فري ميوزك قد انتهت".