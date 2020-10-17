محل بقالة "فني" يحاكي الحياة ويسخر من النفايات البلاستيكية.. صور

ينتظر الجمهور الأمريكي افتتاح "ذا بلاستيك باج ستور"، وهو محل بقالة يبدو تقليديا للوهلة الأولى لكن فكرته تنطوي على عمل فني كبير يسخر من النفايات البلاستيكية.

يقع هذا المحل الفني في مدينة نيويورك، ومن المنتظر أن يفتح أبوابه للجمهور يوم الخميس حيث وضعت على أرففه صفوف من المشروبات الغازية والعلب المصنوعة من الكرتون، بحسب رويترز.

© REUTERS / CARLO ALLEGRI العمل الفني "ذا بلاستيك باج ستور"

ولكن بإلقاء نظرة فاحصة على علب لفائف السوشي والحبوب وغيرها نكتشف أن كل المنتجات المعروضة ما هي إلا أكياس بلاستيكية في شكل سلع استهلاكية.

و"ذا بلاستيك باج ستور" عمل فني مركب سيُعرض في قلب ساحة تايمز سكوير بهدف زيادة الوعي البيئي بالتزامن مع حظر ولاية نيويورك استخدام الأكياس البلاستيكية.

© REUTERS / CARLO ALLEGRI العمل الفني "ذا بلاستيك باج ستور"

وقال الفنان روبين فروهارت الذي ابتكر هذا العمل الفني إن "ذا بلاستيك باج ستور" يطرح "أفكارا فكاهية وساخرة بخصوص المنتجات اليومية مما يسلط الضوء على كم النفايات التي نستخدمها والمشاكل البيئية ذات الصلة.

© REUTERS / CARLO ALLEGRI العمل الفني "ذا بلاستيك باج ستور"

وتابع فروهارت: "ونظرا لأنه يبدو كمتجر عادي للبقالة، أعتقد أنه في المرة القادمة التي تذهب فيها إلى أي متجر بقالة، قد يجعلك ذلك تفكر قليلا في ما يحدث لكوكب الأرض ومسألة التغليف".

ويدخل حظر الأكياس البلاستيكية بمختلف أشكالها في ولاية نيويورك بأسرها حيز التنفيذ بعد غد الاثنين. وتقول إدارة حماية البيئة في الولاية إن نيويورك تستهلك أكثر من 23 مليار كيس بلاستيكي سنويا.

© REUTERS / CARLO ALLEGRI العمل الفني "ذا بلاستيك باج ستور"

وكان من المفترض أن يبدأ الحظر، الذي يهدف إلى منع الأكياس البلاستيكية التي تُستخدم لمرة واحدة من سد مكبات النفايات وتشويه المنظر العام في الحدائق والممرات المائية، في أول مارس آذار لكن تأجل القرار بسبب جائحة كورونا.

وسيستمر عرض العمل الفني "ذا بلاستيك باج ستور" لمدة ثلاثة أسابيع حيث يمكن للزوار دخول المتجر في مجموعات صغيرة في جولة مدتها ساعة.