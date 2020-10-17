القبض على رجل استخدم موقع تعارف للاحتيال على نساء بآلاف الدولارات

ألقت السلطات الروسية القبض على مجرم استخدم مواقع التعارف لسرقة مئات آلاف من الدولارات من عشر نساء على الأقل.

وقالت الممثلة الرسمية لوزارة الشؤون الداخلية الروسية، إيرينا فولك، إن المجرم، الذي انتحل اسم مستعار، راسل النساء على موقع تعارف مجاني. وعرض عليهن العيش في منزل واحد والزواج لإثبات جدية نواياه.

وبعد مرور فترة من الزمن وكسب الثقة، طلب الرجل دعمًا ماليًا، زاعما رغبته في تطوير مشروع مشترك. وأخذ ضحاياه قروضًا كبيرة وحولوا الأموال الطائلة للمحتال. وبعد ذلك، اختفى الرجل من حياة النساء. كما تبين أن المجرم هدد إحدى الضحايا وعائلتها بإلحاق الأذى الجسدي إن لم تعطه المال الكافي.

وتم الإثبات بأن المجرم أوقع الضرر بعشر نساء وتجاوز المبلغ الذي استولى عليه 321.500 دولار (25 مليون روبل).

ووفقا للسلطات، اكتمل التحقيق الأولي في القضية الجنائية. المعتقل متهم بارتكاب جرائم بموجب المادتين 159 و163 من القانون الجنائي الروسي حيث يمكن أن تصل مدة السجن القصوى إلى 15 عاما.