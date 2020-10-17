إصابة فان دايك قد تبعده عن ليفربول حتى نهاية 2020

ذكر موقع إلكتروني رياضي أن إصابة اللاعب الهولندي، فيرجيل فان دايك، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، والتي تعرض لها خلال مواجهة إيفرتون، ظهر اليوم السبت، قد تبعده عن الملاعب حتى نهاية 2020.

وأفاد الموقع الإلكتروني "Rush The kop" ، مساء اليوم السبت، بأن إصابة فان دايك قد تكون طويلة المدى، ومن المرجح أن لا يشارك مرة أخرى مع الفريق حتى نهاية 2020.

Sadly Van Dijk’s injury is probably a long term one. Probably unlikely that he plays another game in 2020. Fingers crossed. — Rush The Kop (Champions 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🌍) (@RushTheKop) October 17, 2020

وكان مدافع ليفربول الإنجليزي، فان دايك، قد تعرض للإصابة في الدقيقة السابعة من مباراة فريقه مع إيفرتون، ظهر اليوم السبت، بعد تدخل قوي مع جوردان بيكفورد حارس إيفرتون داخل منطقة الجزاء.

ويشار إلى أن المباراة انتهت بالتعادل 2-2 بين ليفربول وإيفرتون، والتي أقيمت على ملعب غوديسون بارك في الدوري الإنجليزي الممتاز، ظهر اليوم السبت. وهي المباراة التي شهدت الهدف رقم 100 للاعب المصري، محمد صلاح، خلال مسيرته الكروية مع فريقه ليفربول.