نفوق أكثر من 12 حوتا علقت على شاطئ في نيوزيلندا

قالت وزارة حماية البيئة، اليوم الأحد، إن أكثر من اثنى عشر حوتا نفقت في نيوزيلندا بعد أن علقت على شاطئ في الجزيرة الشمالية في البلاد.

وعمل رجال الإنقاذ والمتطوعون طوال يوم السبت لكي يعيدوا إلى المياه أكثر من 25 حوتا من بين 40 إلى 50 علقت في وقت سابق من ذلك اليوم على شاطئ شبه جزيرة كوروماندل، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقالت الوزارة إنه جرى اكتشاف خمسة حيتان نافقة، في وقت متأخر يوم السبت، في مكان يُعتقد بأنه الموقع الأصلي الذي علقت به.

More than dozen whales die after getting stranded on New Zealand beach#Environment #WaterPollution pic.twitter.com/1fVrp3jXAz — Akash Rai (@akashrai_3575) October 18, 2020

​​وجاء في بيان، نشرته الوزارة على حسابها على فيسبوك، "على الرغم من المد العالي في حوالي الساعة التاسعة مساء يوم السبت والذي سمح للحيتان العالقة بالطفو مرة أخرى، فقد علق أفراد المجموعة مجددا، هذا الصباح، وبينها العديد على نتوءات صخرية في الخليج".

وأضاف البيان "للأسف، نفق قرابة اثنى عشر حوتا بعدما علقت على الصخور هذا الصباح. وعلى الرغم من ذلك، فقد تشجعنا من حقيقة أن معظم الحيتان العالقة انضمت مجددا إلى المجموعة هذا الصباح وعادت إلى المياه العميقة".