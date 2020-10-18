جريمة تهز العراق... فيديو لامرأة ترمي أطفالها في نهر دجلة من فوق الجسر

هزت العراق جريمة بشعة تمثلت بقيام امرأة برمي أطفالها من أعلى جسر باتجاه نهر دجلة.

ونشرت صفحات التواصل العراقية الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة الذي تظهر فيه امرأة وهي ترمي طفلين من أعلى جسر باتجاه نهر دجلة.

وأكد نشطاء أن الجسر هو جسر الأئمة الذي يربط بين منطقتي الكاظمية والأعظمية المتاخمتين لنهر دجلة في بغداد، وذكروا أن سبب قيام المجرمة بذلك هو خلافات بينها وبين طليقها، ثم ألقت السلطات القبض عليها واعترفت أثناء التحقيق معها بجريمتها.

ام ترمي اطفالها من جسر الائمه انتقاما من طليقها...

بنت القندره الاطفال شنو ذنبهم قساوه القلب منين جبتيها لا اله الا الله pic.twitter.com/SKlTHiOKx0 — AL_iraqy🇮🇶✌🏼 (@habeebalanazi) October 17, 2020

كما نشرت صفحات فيديو قالت إنه لوالد الطفلين وهو متأثر ويصرخ في موقع الحادثة.

وكان الأب يبكي على طفليه، بينما كانت فرق الإنقاذ تبحث عن جثتي الطفلين.