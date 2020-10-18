علماء روس يعلنون اختفاء الأجسام المضادة في 20% من مرضى كورونا

قال الأكاديمي في الأكاديمية الروسية للعلوم، ومدير معهد سانت بطرسبرغ لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة أريغ توتوليان، إن كمية صغيرة من الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد قد لا تكون كافية للاستجابة المناعية الكاملة للعدوى.

وفقًا للعالم، فحوالي 15-20 بالمائة من الذين تعافوا يفقدون الأجسام المضادة التي تم تشكيلها في غضون شهرين.

وقال توتوليان على الهواء في قناة "روسيا 1" أن الجهاز المناعي تفاعل بطريقة ما مع مستوى ضئيل من الأجسام المضادة، وبعد شهر ونصف، وشهرين، لم يتبق أثر لهذه الأجسام المضادة".

وكان باحثون أفادوا بأن العديد من الأشخاص الذين يتعافون من عدوى فيروس كورونا، إن لم يكن معظمهم، يتمتعون بالحماية لفترة من الوقت على الأقل، ورجحوا أن لقاحات فيروس كورونا قد تكون قادرة على حماية الناس لأكثر من بضعة أسابيع فقط.

وبحسب شبكة "CNN"، قال ديبتا باتاتشاريا، عالم الأحياء المناعية في كلية الطب بجامعة أريزونا: "لدينا شخص واحد خرج منذ 7 أشهر، أيضا بعض الأشخاص بين 5 إلى 7 أشهر".

وأضاف أن "الأشخاص الذين أصيبوا بمرض كوفيد-19 كان لديهم استجابة مناعية أقوى".

وأوضح أن "الأشخاص الذين تم أخذ عينات منهم من وحدة العناية المركزة لديهم مستويات أعلى من الأجسام المضادة مقارنة بالأشخاص الذين يعانون من مرض أكثر اعتدالا".