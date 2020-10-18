عضو شورى سعودي يدعم ولي العهد بذكريات "سرقة فاشلة"

استحضر عضو بمجلس الشورى السعودي ذكريات عملية سرقة فاشلة أقدم عليها في طفولته، في تغريدة داعمة لجهود ولي العهد محمد بن سلمان في مكافحة الفساد.

وقال الدكتور عبد الله الفوزان في تغريدة له بموقع "تويتر"، اليوم الأحد: "في طفولتي جلست من الصباح إلى العصر عند الخباز على أمل أن يترك الدكان ويدخل للمخبز فهناك علبة تونة فوق الثلاجة وقررت سرقتها وعندما حانت الفرصة وجدت العلبة فارغة".

وتابع : "حتى سرقتي لعلبة التونة فاشلة فكيف ينجح سراق الأراضي والمال العام ...اللهم وفق محمد بن سلمان وسدد خطاه فالمسيرة طويلة".

في طفولتي جلست من الصباح إلى العصر عند الخباز على أمل أن يترك الدكان ويدخل للمخبز فهناك علبة تونة فوق الثلاجة وقررت سرقتها وعندما حانت الفرصة وجدت العلبة فارغة ... حتى سرقتي لعلبة التونة فاشلة فكيف ينجح سراق الأراضي والمال العام ...اللهم وفق محمد بن سلمان وسدد خطاه فالمسيرة طويلة — أ.د عبدالله الفوزان (@amfozan) October 18, 2020

​ويعرف عن الفوزان في تغريداته روح الدعابة وخفة الظل لدى تناوله مختلف القضايا العامة.

ومؤخرا كشفت الجهات الرقابية في المملكة عن المئات من قضايا الفساد في عدد من الوزارات.

وصرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأنَّ الهيئة باشرت أخيرًا (889) قضية جنائية وتأديبية، وفق ما أوردته صحيفة "سبق" الإلكترونية.

وضمت القضايا مرتشين من عدد من الوزارات، منها الدفاع والنقل والشؤون البلدية والنقل وبعض الجهات الأمنية.

ومن أبرز تلك القضايا فساد وتنفع واستغلال لنفوذ الوظيفة العامة لعدد من موظفي بلديات إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، ما انتهى بالقبض على (13) موظفًا حكوميا بالجهة ذاتها، و(4) رجال أعمال، و(5) مقيمين يعملون بشركات متعاقدة مع البلدية.

وبتفتيش منازل المشتبه بهم عُثر على مبالغ نقدية بلغ إجماليها (193.639.535) ريالاً، وقد أخفِيَت في أماكن متعددة أبرزها الأسقف المستعارة وخزان ماء أرضي وغرفة خدمات بأحد المساجد، وفق المصدر ذاته.