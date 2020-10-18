تمساح ضخم يرعب 4 فتيات أردن التمتمع بالشمس... فيديو

أرعب تمساح ضخم 4 فتيات عندما تحرك بقوة لقضم قطعة طعام رماها له شاب كان يقف بجانبهن.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته "ذا صن" كيف قامت الفتيات بالصراخ عندما تحرك التمساح بشكل قوي لقضم الطعام الذي رماه له الشاب الذي يقف بجانبهن.

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وفي بداية الفيديو أظهرت الفتيات نوعا من الهدوء والابتسامة، ولكن بعد حركة التمساح المفاجئة، هربت الفتيات وهن يصرخن فزعا.